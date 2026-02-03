00:55  03 февраля
Убил и расчленил: на Харьковщине мужчина жестоко расправился с братом-близнецом, и выбросил голову на помойку

03 февраля 2026, 12:55
Фото: Нацполиция
К правоохранителям в Чугуеве обратилась женщина. Она несколько дней не видела соседа и волновалась. Впоследствии его нашли мертвым

Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews.

Правоохранители выяснили, что последним 55-летний мужчина видел его 55-летний брат-близнец. Во время осмотра жилья нашли фрагменты тела пропавшего, свидетельствовавшие о насильственном характере смерти.

Как оказалось, между братьями произошла ссора, которая переросла в драку. От полученных травм потерпевший скончался. Тогда его брат, чтобы скрыть преступление, расчленил тело. Голову и конечности он вынес и выбросил в помойку, а другие фрагменты тела хранил на балконе квартиры, где их впоследствии обнаружили правоохранители.

"Полицейские задержали мужчину в порядке статьи 208 УПК Украины. Следователи Чугуевского РУП за процессуального руководства местной прокуратуры сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее задержали мужчину, который в Житомирской области убил человека из-за того, что приревновал женщину. Он спрятал тело, а затем несколько лет скрывался от следствия.

убийство Харьковская область полиция
