Фото: ОВА

Шестеро людей, які постраждали внаслідок російської атаки на Запоріжжя 14 грудня, залишаються у лікарнях

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

Серед постраждалих – 44-річна жінка з травмами голови та грудної клітини – лікарі оцінюють її стан як тяжкий.

Інші госпіталізовані, у тому числі і шестирічний хлопчик з мінно-вибуховою травмою та контузією, перебувають у стані середньої тяжкості.

Посадовець зазначив, що загалом у лікарнях перебувають 29 людей, які дістали поранення внаслідок ворожих атак на Запорізьку область. Стан восьми з них медики оцінюють як тяжкий.

Усім постраждалим надається необхідна медична допомога.

Нагадаємо, вранці 14 грудня військові РФ завдали удару по супермаркетуу Запоріжжі. Ворог атакував місто безпілотниками. Ще три удари росіяни завдали по відкритій місцевості.

Внаслідок ворожої атаки дістали поранення 14 людей, серед них – працівник патрульної поліції та співробітник ДСНС.