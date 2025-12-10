16:35  10 грудня
Найближчими днями в Україні очікується до 7 градусів морозу
10:49  10 грудня
На Прикарпатті на сходах лікарні знайшли новонароджену дівчинку
09:25  10 грудня
У Києві знайшли мертвим сина космонавта Каденюка – ЗМІ
UA | RU
UA | RU
10 грудня 2025, 18:40

На окупованому Запоріжжі росіяни збирають у школах гроші на війну під виглядом "додаткових програм"

10 грудня 2025, 18:40
Читайте также на русском языке
Фото: ria-m.tv/ua
Читайте также
на русском языке

У тимчасово окупованому Мелітополі окупаційна влада оголосила нову "боротьбу з незаконними поборами" в школах. Проте насправді ця програма лише відкриває шляхи до збору коштів на військову агресію проти України

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

Окупаційна прокуратура оприлюднила перелік зборів, які нібито заборонено вимагати з батьків. У список вони додали внески на ремонти, охорону, меблі, підручники та підготовку з основних предметів. При цьому вони дозволили збирати гроші на "поглиблені програми", "нові дисципліни", "розвивальні курси" та "репетиторство".

Журналісти зауважили, що ця частина списку легалізує будь-які збори, під які можливо підвести "додаткові послуги". В окупації "додаткові курси" насправді є так званим "патріотичним вихованням", а також участь у пропагандистських заходах та шкільних акціях на підтримку армії РФ.

Нагадаємо, на Запоріжжі окупанти проводять в школах насильну русифікацію. За даними Центру національного спротиву, через погрози, репресії та примусову русифікацію більшість персоналу зі шкіл пішла. Залишились лише деякі "лояльні" кадри, які були готові виконувати накази окупантів. Їхнє завдання вже не освіта, а формування слухняного покоління з російською пропагандою.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
окупанти окупація Запорізька область
Окупанти на Луганщині вербують українських дітей просто зі шкільних парт – ЦПД
10 грудня 2025, 08:21
В окупованому Енергодарі українські партизани нагадали росіянам про опір
08 грудня 2025, 11:55
Всі новини »
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
На Донеччині ворог просунувся у кількох населених пунктах – оновлена мапа DeepState
10 грудня 2025, 20:29
На Вінниччині зграя собак напала на 11-річну дівчинку: що відомо про стан потерпілої
10 грудня 2025, 20:29
СБУ та ВМС вивели з ладу російський танкер під прапором Коморських Островів
10 грудня 2025, 20:06
На Харківщині електропотяг на смерть збив жінку на переході
10 грудня 2025, 19:55
На Рівненщину прибув 38-й евакуаційний потяг із Донеччини: доставлено 12 людей
10 грудня 2025, 19:42
На Дніпропетровщині під час обстрілів постраждали двоє людей, пошкоджено будівлі та АЗС
10 грудня 2025, 19:22
У TikTok масово поширюють ШІ-фейки про мобілізацію: Центр протидії дезінформації попереджає
10 грудня 2025, 19:08
Без світла до 12 годин: якими будуть відключення до кінця тижня
10 грудня 2025, 18:52
КГБ завербувало Зеленського ще 20 років тому: нова заява Ігоря Коломойського
10 грудня 2025, 18:47
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Всі публікації »
Ігор Луценко
Остап Дроздов
Олег Саакян
Всі блоги »