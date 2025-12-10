На окупованому Запоріжжі росіяни збирають у школах гроші на війну під виглядом "додаткових програм"

Фото: ria-m.tv/ua

У тимчасово окупованому Мелітополі окупаційна влада оголосила нову "боротьбу з незаконними поборами" в школах. Проте насправді ця програма лише відкриває шляхи до збору коштів на військову агресію проти України

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

Окупаційна прокуратура оприлюднила перелік зборів, які нібито заборонено вимагати з батьків. У список вони додали внески на ремонти, охорону, меблі, підручники та підготовку з основних предметів. При цьому вони дозволили збирати гроші на "поглиблені програми", "нові дисципліни", "розвивальні курси" та "репетиторство".

Журналісти зауважили, що ця частина списку легалізує будь-які збори, під які можливо підвести "додаткові послуги". В окупації "додаткові курси" насправді є так званим "патріотичним вихованням", а також участь у пропагандистських заходах та шкільних акціях на підтримку армії РФ.

Нагадаємо, на Запоріжжі окупанти проводять в школах насильну русифікацію. За даними Центру національного спротиву, через погрози, репресії та примусову русифікацію більшість персоналу зі шкіл пішла. Залишились лише деякі "лояльні" кадри, які були готові виконувати накази окупантів. Їхнє завдання вже не освіта, а формування слухняного покоління з російською пропагандою.