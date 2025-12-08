В окупованому Енергодарі українські партизани нагадали росіянам про опір

Фото: t.me/otpor_org

Учасники руху громадянського опору "ОТПОР" знову нагадали росіянам, що Енергодар є і буде українським. По всьому місту з'явились заклики приєднуватися до опору

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

Активісти чинять спротив у тимчасово окупованому Енергодарі Запорізької області. Днями вони розклеїли по всьому місту листівки із закликом приєднуватися до руху опору. Таким чином українці відповідають на колонізацію та спробу перетворити Енергодар на плацдарм "русского мира".

"Жителі Енергодару бачать, що відбувається. Ми не згодні мовчки дивитись, як наше місто заселяють чужинцями та витісняють корінних українців. Енергодар був, є та буде українським!" – наголошують активісти.

Вони зазначили, що лишаються там і їхня відсіч буде ще сильніша.

Нагадаємо, в листопаді в тимчасово окупованому Мелітополі активісти зірвали російський прапор з будинку, де проживали окупанти, і спалили його. Тим самим місцеві жителі нагадують: попри окупацію це українське місто.