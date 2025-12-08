12:11  08 грудня
На Черкащині перекинулась фура зі свинями
08:23  08 грудня
На Київщині мати підпалила рідного сина: суд оголосив вирок
08:14  08 грудня
На Вінниччині зіткнулися два автомобілі: один з водіїв загинув
08 грудня 2025, 11:55

В окупованому Енергодарі українські партизани нагадали росіянам про опір

08 грудня 2025, 11:55
Фото: t.me/otpor_org
Учасники руху громадянського опору "ОТПОР" знову нагадали росіянам, що Енергодар є і буде українським. По всьому місту з'явились заклики приєднуватися до опору

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

Активісти чинять спротив у тимчасово окупованому Енергодарі Запорізької області. Днями вони розклеїли по всьому місту листівки із закликом приєднуватися до руху опору. Таким чином українці відповідають на колонізацію та спробу перетворити Енергодар на плацдарм "русского мира".

"Жителі Енергодару бачать, що відбувається. Ми не згодні мовчки дивитись, як наше місто заселяють чужинцями та витісняють корінних українців. Енергодар був, є та буде українським!" – наголошують активісти.

Вони зазначили, що лишаються там і їхня відсіч буде ще сильніша.

Нагадаємо, в листопаді в тимчасово окупованому Мелітополі активісти зірвали російський прапор з будинку, де проживали окупанти, і спалили його. Тим самим місцеві жителі нагадують: попри окупацію це українське місто.

партизани окупація
