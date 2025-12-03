14:56  03 декабря
03 декабря 2025, 18:15

На оккупированной территории Запорожской области оккупанты вводят новые правила для владельцев жилья

03 декабря 2025, 18:15
В Мелитополе оккупанты вводят новые правила в жилищной сфере для контроля над местными жителями. Эти правила ограничивают возможности людей

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

С 1 декабря на оккупированных территориях Запорожской области начали действовать нормы, регулирующие даже бытовые действия владельцев квартир. По данным журналистов, даже для установки кондиционера или антенны теперь нужно получать согласие большинства жильцов дома. Кто нарушит такие правила – могут получить штрафы или демонтаж оборудования.

Под запрет оккупанты также ввели кладовые в подъездах и на лестничных площадках – оккупационные службы предупреждают о принудительном демонтаже и наказании за "загромождение". Подвалы и цокольные помещения признаются общей собственностью: чтобы использовать их, тоже нужно иметь согласование.

Оккупанты угрожают штрафовать за любой ущерб общему имуществу, даже в случаях, когда вину трудно установить. В частности, новые "правила" предполагают участие администратора, лишающего жителей самостоятельности в управлении домом.

Напомним, ранее сообщалось, что на оккупированных территориях россияне обещают местным жителям программу по жилью. Однако не объявляют, где они возьмут это жилье. Учитывая, что строек нет, журналисты пришли к выводу, что оккупанты планируют раздавать жилье уехавших из оккупации украинцев.

