13:30  02 декабря
В Днепре будут судить мужчину, который до смерти избил человека
13:13  02 декабря
В Полтавской области микроавтобус врезался в трактор: пострадал мужчина
11:29  02 декабря
В Киеве на Оболони мужчина с ножом нападал на прохожих
02 декабря 2025, 12:59

На Покровском направлении российские бойцы грабят погибших товарищей – партизаны

02 декабря 2025, 12:59
Иллюстративное фото: из открытых источников
Агенты партизанского движения АТЕШ из числа военнослужащих 30-й отдельной мотострелковой бригады РФ фиксируют случаи мародерства среди российских бойцов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на АТЕШ.

Отмечается, что после гибели товарища военные обыскивают тело и забирают все ценное – деньги, телефоны, снаряжение, медальоны и личные вещи.

"Для них смерть сослуживца – это повод поживиться, а не повод для сострадания", – говорят партизаны.

По данным агентов, личный состав бригады уже трижды полностью обновляли из-за больших потерь. Командование подбирает всех подряд – заключенных из колоний, лиц с наркотической зависимостью и уголовным прошлым. Такой контингент приносит в подразделение "законы зоны", поэтому мародерство стало обыденной практикой, а между бойцами растет недоверие и постоянные конфликты.

"Такая атмосфера полностью разрушает дисциплину: каждый думает только о личной выгоде, сплоченности отсутствует, боеспособность подразделения стремительно падает", - подчеркнули в АТЕШ.

Напомним, украинские партизаны рассказали о наркотическом кризисе в российских подразделениях в Запорожском направлении. Речь идет о 70-м мотострелковом полке. По данным представителей "Атеш", среди российских солдат на Запорожском направлении употребление наркотиков достигло огромных масштабов.

