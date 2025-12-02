На Покровском направлении российские бойцы грабят погибших товарищей – партизаны
Агенты партизанского движения АТЕШ из числа военнослужащих 30-й отдельной мотострелковой бригады РФ фиксируют случаи мародерства среди российских бойцов
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на АТЕШ.
Отмечается, что после гибели товарища военные обыскивают тело и забирают все ценное – деньги, телефоны, снаряжение, медальоны и личные вещи.
"Для них смерть сослуживца – это повод поживиться, а не повод для сострадания", – говорят партизаны.
По данным агентов, личный состав бригады уже трижды полностью обновляли из-за больших потерь. Командование подбирает всех подряд – заключенных из колоний, лиц с наркотической зависимостью и уголовным прошлым. Такой контингент приносит в подразделение "законы зоны", поэтому мародерство стало обыденной практикой, а между бойцами растет недоверие и постоянные конфликты.
"Такая атмосфера полностью разрушает дисциплину: каждый думает только о личной выгоде, сплоченности отсутствует, боеспособность подразделения стремительно падает", - подчеркнули в АТЕШ.
Напомним, украинские партизаны рассказали о наркотическом кризисе в российских подразделениях в Запорожском направлении. Речь идет о 70-м мотострелковом полке. По данным представителей "Атеш", среди российских солдат на Запорожском направлении употребление наркотиков достигло огромных масштабов.