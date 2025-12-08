Фото: ОВА

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

Війська РФ здійснили 27 авіаційних ударів по Розумівці, Оріхову, Гуляйполю, Залізничному, Тернуватому, Новоандріївці та Різдвянці.

346 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Кушугум, Біленьке, Степногірськ, Приморське, Степове, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір'я, Варварівку, Зелене, Солодке.

6 обстрілів з РСЗВ ворог завдав по території Розумівки, Гуляйполя, Варварівки та Зеленого.

236 артилерійських ударів нанесено по території Степногірська, Приморського, Степового, Оріхова, Гуляйполя, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Білогір'я, Варварівки, Зеленого та Солодкого.

Через ворожі удари по Запорізькому та Пологівському районах дістали поранення шестеро людей.

До поліції надійшло 27 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури.

Нагадаємо, в ніч на 8 грудні в місті Охтирка Сумської області російські війська завдали удару безпілотником по дев'ятиповерховому житловому будинку. Внаслідок атаки в квартирах із другого по п'ятий поверх спалахнула пожежа.