На Запорожском направлении оккупантов мешают наступать блекауты: что известно
На временно оккупированных территориях Запорожской области отключены электроэнергии. Это мешает русской армии
Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.
По словам руководителя "Центра изучения оккупации" Петра Андрющенко, постоянные блекауты влияют на возможности российских войск и тормозят их наступательные действия. Он отметил, что без стабильной электроэнергии не могут полноценно использовать средства радиоэлектронной борьбы и запускать радиолокационные станции.
Также у оккупантов усложнены даже базовые вещи. К примеру, зарядка аккумуляторов для беспилотников.
Напомним, в Запорожье кафиры проводят в школах насильственную русификацию. По данным Центра национального сопротивления, из-за угроз, репрессий и принудительной русификации большинство персонала из школ ушло. Остались лишь некоторые "лояльные" кадры, готовые выполнять приказы окупантов. Их задача уже не образование, а формирование послушного поколения с российской пропагандой.