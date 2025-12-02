фото: GeneralStaff.ua

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

По словам руководителя "Центра изучения оккупации" Петра Андрющенко, постоянные блекауты влияют на возможности российских войск и тормозят их наступательные действия. Он отметил, что без стабильной электроэнергии не могут полноценно использовать средства радиоэлектронной борьбы и запускать радиолокационные станции.

Также у оккупантов усложнены даже базовые вещи. К примеру, зарядка аккумуляторов для беспилотников.

Напомним, в Запорожье кафиры проводят в школах насильственную русификацию. По данным Центра национального сопротивления, из-за угроз, репрессий и принудительной русификации большинство персонала из школ ушло. Остались лишь некоторые "лояльные" кадры, готовые выполнять приказы окупантов. Их задача уже не образование, а формирование послушного поколения с российской пропагандой.