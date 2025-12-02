В Запорожье в декабре зацвела сакура: фоторепортаж

В Запорожье, в Вознесеновском парке, 2 декабря 2025 расцвела сакура, что является нетипичным явлением для этого времени года

Об этом сообщает Суспільне, передает RegioNews.

Обычно сакуры цветут весной, в апреле, но в этом году благодаря аномально теплой осенью и засушливому лету цветы появились в декабре. Это явление связано с глобальными изменениями климата, уже неоднократно наблюдаемыми в Украине.

Дендролог Александр Хвостов отметил, что такие аномалии теперь становятся все чаще. Ранее подобное цветение могло быть редким явлением, которое случалось раз в 20-25 лет, но сейчас такие изменения стали более регулярными из-за более теплых зим и изменений в экосистемах, вызванных климатическими колебаниями.

Патологическое цветение

По словам эксперта, это цветение сакуры в декабре является патологическим явлением. Он объяснил, что когда дерево цветет вне сезона, это влияет на интенсивность его цветения весной. Да, вместо нормального весеннего цветения дерево уже тратит энергию на зимнее, что приводит к меньшему количеству цветов в основной сезон. Интересно, что сакура имеет два типа почек: слоеные и цветочные. Если сакура расцветает зимой, то цветочные почки уже не смогут дать полноценное цветение весной.

Изменение климата и их влияние на регион

Кроме изменения климата важным фактором являются и другие экологические изменения в регионе, в частности отсутствие Каховского водохранилища, что также может влиять на экосистему Запорожья.

Температурные рекорды в Запорожье

В ноябре 2025 г. в Запорожье было зафиксировано несколько температурных рекордов. Так, 23 ноября температура воздуха достигла 15,6 ° C, что на 1,3 ° C превысило предыдущий рекорд, установленный в 2015 году. А 18 ноября температура поднялась до 17,1 ° C, что стало на 0,5 ° C выше температуры 1947 для этого дня.