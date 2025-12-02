21:11  02 грудня
У Києво-Печерській лаврі представили унікальне погруддя Івана Мазепи
02 грудня
У Львові викрили "фабрику відстрочок": військовозобов’язані платили за довідки до 3 000 доларів
02 грудня
3 грудня в Україні дощитиме і буде до +12
02 грудня 2025, 22:08

У Запоріжжі в грудні зацвіла сакура: фоторепортаж

02 грудня 2025, 22:08
У Запоріжжі, в Вознесенівському парку, 2 грудня 2025 року розцвіла сакура, що є нетиповим явищем для цього часу року

Про це повідомляє Суспільне, передає RegioNews.

Зазвичай сакури цвітуть навесні, в квітні, але цього року завдяки аномально теплій осені та засушливому літу, квіти з'явилися в грудні. Це явище пов'язане з глобальними змінами клімату, що вже неодноразово спостерігаються в Україні.

Дендролог Олександр Хвостов зазначив, що такі аномалії тепер стають дедалі частішими. Раніше подібне цвітіння могло бути рідкісним явищем, яке траплялося раз на 20-25 років, але зараз такі зміни стали більш регулярними через тепліші зими та зміни в екосистемах, спричинені кліматичними коливаннями.

Патологічне цвітіння

За словами експерта, це цвітіння сакури в грудні є патологічним явищем. Він пояснив, що коли дерево цвіте поза сезоном, це впливає на інтенсивність його цвітіння навесні. Так, замість нормального весняного цвітіння дерево вже витрачає енергію на зимове, що призводить до меншої кількості квітів в основний сезон. Цікаво, що сакура має два типи бруньок: листкові та квіткові. Якщо сакура розцвітає зимою, то квіткові бруньки вже не зможуть дати повноцінне цвітіння навесні.

Зміни клімату та їхній вплив на регіон

Окрім зміни клімату, важливим фактором є й інші екологічні зміни в регіоні, зокрема відсутність Каховського водосховища, що також може впливати на екосистему Запоріжжя.

Температурні рекорди в Запоріжжі

У листопаді 2025 року в Запоріжжі було зафіксовано кілька температурних рекордів. Так, 23 листопада температура повітря досягла 15,6°C, що на 1,3°C перевищило попередній рекорд, встановлений у 2015 році. А 18 листопада температура піднялася до 17,1°C, що стало на 0,5°C вище температури 1947 року для цього дня.

01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
