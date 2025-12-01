18:59  01 декабря
Завтра в Украине ожидается пасмурная влажная погода с умеренной температурой воздуха
16:56  01 декабря
Во Львове выбрали новую Молодежную столицу Европы
15:47  01 декабря
Пограничник из Буковины стал двукратным призером Кубка мира по универсальному бою
UA | RU
01 декабря 2025, 17:14

Сотрудница налоговой из Запорожья скрыла квартиру за границей за 4 млн грн

01 декабря 2025, 17:14
иллюстративное фото: из открытых источников
В Запорожье детективы Государственного бюро расследований разоблачили налоговицу, которая скрыла покупку недвижимости за рубежом на миллионы гривен

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

По данным правоохранителей, чиновник во время полномасштабной войны купила недвижимость на популярном курорте Болгарии. В 2024 году она приобрела апартаменты площадью 103,4 м2 стоимостью почти 4 млн. грн. на имя своей несовершеннолетней дочери.

После оформления сделки женщина уволилась из налоговой и, по требованию закона, заполнила соответствующую декларацию. Однако в документе чиновник скрыла как наличие несовершеннолетней дочери, так и ее право собственности на апартаменты.

"Работники ГБР разоблачили этот факт и предупредили "бегство" женщины в Болгарию. Она пыталась пересечь границу с целым прицепом вещей", – говорится в сообщении.

Ей сообщили о подозрении в преднамеренном внесении заведомо недостоверных сведений в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Напомним, в Запорожье по материалам ГБР будут судить работников ТЦК, которые помогли 1,5 тыс. мужчин уклониться от мобилизации. Злоумышленникам грозит до 5 лет лишения свободы.

ГБР Запорожье налоговая служба Недвижимость Запорожская область
