18:59  01 грудня
Завтра в Україні очікується похмура волога погода з помірною температурою повітря
16:56  01 грудня
У Львові обрали нову Молодіжну столицю Європи
15:47  01 грудня
Прикордонник із Буковини став дворазовим призером Кубка світу з універсального бою
01 грудня 2025, 17:14

Працівниця податкової із Запоріжжя приховала квартиру за кордоном за 4 млн грн

01 грудня 2025, 17:14
ілюстративне фото: з відкритих джерел
У Запоріжжі детективи Державного бюро розслідувань викрили податківицю, яка приховала купівлю нерухомості за кордоном на мільйони гривень

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

За даними правоохоронців, посадовиця під час повномасштабної війни купила нерухомість на популярному курорті Болгарії. У 2024 році вона придбала апартаменти площею 103,4 м2 вартістю майже 4 млн грн на ім’я своєї неповнолітньої доньки.

Після оформлення угоди жінка звільнилася з податкової й, за вимогою закону, заповнила відповідну декларацію. Однак у документі посадовиця приховала як наявність неповнолітньої доньки, так і її право власності на апартаменти.

"Працівники ДБР викрили цей факт та попередили "втечу" жінки в Болгарію. Вона намагалась перетнути кордон з цілим причепом речей", – йдеться у повідомленні.

Їй повідомили про підозру в умисному внесенні завідомо недостовірних відомостей у декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Нагадаємо, у Запоріжжі за матеріалами ДБР судитимуть працівників ТЦК, які допомогли 1,5 тис. чоловіків ухилитися від мобілізації. Зловмисникам загрожує до 5 років позбавлення волі.

ДБР Запоріжжя податкова служба Нерухомість Запорізька область
У Запоріжжі затримали агента ФСБ, який готував підрив бійця елітного підрозділу ДШВ
01 грудня 2025, 11:29
Росіяни продовжують рухатися в Запорізькій області: що відомо
28 листопада 2025, 11:55
Гроші для дітей перерахували на фіктивні ФОПи: у Запоріжжі викрили привласнення 17 млн грн
28 листопада 2025, 10:45
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
Міндічу заочно обрали запобіжний захід тримання від вартою
01 грудня 2025, 19:41
Новий тип загрози: дистанційно керований "Шахед" атакував автомобіль МВГ на Чернігівщині
01 грудня 2025, 19:19
Відключення світла 2 листопада: якими в Україні будуть графіки обмеження електроенергії
01 грудня 2025, 19:05
MELOVIN отримав розкішний подарунок: яка вартість каблучки від нареченого – військового медика
01 грудня 2025, 19:04
01 грудня 2025, 18:59
Романс Зеленського з Єрмаком затягнувся так надовго тому, що Зеленський довго освоювався у президентському кріслі
01 грудня 2025, 18:49
Ракетний удар по Дніпру 1 грудня: що відомо про постраждалих
01 грудня 2025, 18:49
Дозвіл за 5 тисяч доларів: адвокат зі Львова обіцяв "випустити" чоловіка за кордон
01 грудня 2025, 18:35
Суддя на Закарпатті затриманий на хабарі у 1300 доларів за скасування арешту
01 грудня 2025, 18:35
Зеленський прокоментував інформацію про "захоплення Куп'янська" росіянами
01 грудня 2025, 18:19
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Віктор Шлінчак
Остап Дроздов
Володимир Фесенко
