Працівниця податкової із Запоріжжя приховала квартиру за кордоном за 4 млн грн

У Запоріжжі детективи Державного бюро розслідувань викрили податківицю, яка приховала купівлю нерухомості за кордоном на мільйони гривень

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

За даними правоохоронців, посадовиця під час повномасштабної війни купила нерухомість на популярному курорті Болгарії. У 2024 році вона придбала апартаменти площею 103,4 м2 вартістю майже 4 млн грн на ім’я своєї неповнолітньої доньки.

Після оформлення угоди жінка звільнилася з податкової й, за вимогою закону, заповнила відповідну декларацію. Однак у документі посадовиця приховала як наявність неповнолітньої доньки, так і її право власності на апартаменти.

"Працівники ДБР викрили цей факт та попередили "втечу" жінки в Болгарію. Вона намагалась перетнути кордон з цілим причепом речей", – йдеться у повідомленні.

Їй повідомили про підозру в умисному внесенні завідомо недостовірних відомостей у декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

