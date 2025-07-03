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Правоохранители разоблачили и ликвидировали масштабную схему уклонения от мобилизации, организованную в одном из ТЦК в Запорожье

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

По предварительным данным, только в 2024–2025 годах из-за незаконных действий должностных лиц мобилизации избежали более 1,5 тысячи мужчин.

В основном работники ТЦК брали деньги за то, чтобы снять с розыска военнообязанных, попавших в специализированную базу за неявку по повестке. Так, составлялся поддельный протокол о якобы добровольной явке мужчин в ТЦК.

Сотрудники ДБР сообщили о подозрении офицеру ТЦК и его сообщникам в получении неправомерной выгоды по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 УК Украины). Также сотруднику ТЦК инкриминируют подлог официальных документов (ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Злоумышленникам грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, эксруководителя Запорожского областного ТЦК будут судить за боевые доплаты подчиненным.