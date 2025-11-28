В Запорожье разоблачили схему присвоения более 17 млн грн гуманитарной помощи

Деньги для детей перечисляли на фиктивные ФЛПы: в Запорожье разоблачили присвоение 17 млн грн
Полицейские задокументировали незаконные финансовые операции группы лиц, через фиктивные ФЛПы присвоили благотворительные средства, предназначенные для детских программ
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
По данным следствия, организатор схемы присвоения гуманитарных средств – 28-летний житель соседней области – привлек двух сообщников, которые искали в Запорожье людей для регистрации ФЛП без намерения вести бизнес.
Фигуранты под "маской" благотворительных намерений обратились в известную международную организацию и получили более 17 млн грн на закупку техники, канцтоваров и организацию мероприятий для детей. Однако они использовали средства не по назначению. Деньги перечислялись по 200 тыс. грн на новые ФЛПы, откуда снимались наличными и делились между участниками схемы. Таким образом, фигуранты успели растратить 1 млн грн, которые затем легализовали.
Чтобы не допустить дальнейшего вывода денег, правоохранители обратились в суд и арестовали банковские счета общественной организации, где хранились 10,3 млн грн. Вопрос дальнейшего распоряжения этими средствами будет решаться АРМА.
Полицейские 25 ноября провели 11 санкционированных обысков по местам проживания фигурантов и в помещениях, которые они использовали – изъяли финдокументацию, технику и наличные деньги: более 465 тыс. грн, 15 700 дол. и 900 евро.
Правоохранители сообщили о подозрениях:
- организатору – в незаконном использовании гуманитарной помощи (ч. 3 ст. 201-2 УКУ);
- его сообщнику – директору ОО – за участие в схеме (ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 201-2 и ч. 3 ст. 201-2);
- предпринимателю – за незаконное использование пособия и легализацию доходов (ч. 3 ст. 201-2; ч. 1 ст. 209).
Решается вопрос о мерах предосторожности. Продолжается досудебное расследование.
