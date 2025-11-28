В Запорожье разоблачили схему присвоения более 17 млн грн гуманитарной помощи

09:39  28 ноября
28 ноября 2025, 10:45

Деньги для детей перечисляли на фиктивные ФЛПы: в Запорожье разоблачили присвоение 17 млн грн

28 ноября 2025, 10:45
Читайте також українською мовою
Фото: полиция
Читайте також
українською мовою

Полицейские задокументировали незаконные финансовые операции группы лиц, через фиктивные ФЛПы присвоили благотворительные средства, предназначенные для детских программ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

По данным следствия, организатор схемы присвоения гуманитарных средств – 28-летний житель соседней области – привлек двух сообщников, которые искали в Запорожье людей для регистрации ФЛП без намерения вести бизнес.

Фигуранты под "маской" благотворительных намерений обратились в известную международную организацию и получили более 17 млн ​​грн на закупку техники, канцтоваров и организацию мероприятий для детей. Однако они использовали средства не по назначению. Деньги перечислялись по 200 тыс. грн на новые ФЛПы, откуда снимались наличными и делились между участниками схемы. Таким образом, фигуранты успели растратить 1 млн грн, которые затем легализовали.

Чтобы не допустить дальнейшего вывода денег, правоохранители обратились в суд и арестовали банковские счета общественной организации, где хранились 10,3 млн грн. Вопрос дальнейшего распоряжения этими средствами будет решаться АРМА.

Полицейские 25 ноября провели 11 санкционированных обысков по местам проживания фигурантов и в помещениях, которые они использовали – изъяли финдокументацию, технику и наличные деньги: более 465 тыс. грн, 15 700 дол. и 900 евро.

Правоохранители сообщили о подозрениях:

  • организатору – в незаконном использовании гуманитарной помощи (ч. 3 ст. 201-2 УКУ);
  • его сообщнику – директору ОО – за участие в схеме (ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 201-2 и ч. 3 ст. 201-2);
  • предпринимателю – за незаконное использование пособия и легализацию доходов (ч. 3 ст. 201-2; ч. 1 ст. 209).

Решается вопрос о мерах предосторожности. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, чиновников Полтавского горсовета подозревают в присвоении 5,4 млн грн во время закупок для ВСУ. Фигурантам объявили подозрение.

подозрение деньги Запорожье присвоение правоохранители
