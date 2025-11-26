07:22  26 ноября
26 ноября 2025, 10:12

В Днепре 16-летний подросток совершил двойной теракт по заказу россиян: его задержали в Киеве

26 ноября 2025, 10:12
Фото: СБУ
Правоохранители задержали несовершеннолетнего агента РФ, который днем 23 ноября совершил двойной теракт в Днепре. Речь идет о подрыве двух самодельных взрывчаток вблизи железнодорожного пути в частном секторе города

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

В результате первого подрыва погиб 35-летний наркозависимый, которого оккупанты заманили искать "закладки", а его подрыв использовали в качестве приманки для полицейских.

По прибытии на место наряда полиции со взрывотехниками, россияне привели в действие еще одну взрывчатку – в результате один из полицейских получил тяжелые ранения.

Правоохранители в течение суток после теракта задержали агента, заложившего взрывчатку – сразу, когда он приехал в Киев, где планировал "залечь на дно".

Исполнителем преступления оказался 16-летний переселенец из Сум, временно проживавший в столице. Во внимание российской спецслужбы юноша попал в телеграмм-каналах, где искал "легкие заработки".

После вербовки россияне отправили своего агента в Днепр, где он поселился в местном отеле, а затем под видом хозяйственных закупок приобрел компоненты для изготовления взрывчаток.

По инструкции российского куратора подросток изготовил две взрывчатки, снарядил их мобильными телефонами для дистанционного подрыва и замаскировал под огнетушители. После этого фигурант заложил взрывчатки возле объекта "Укрзализныци", координаты которого получил заранее. Также он разместил неподалеку от места запланированного теракта камеру, чтобы россияне смогли отследить прибытие жертв.

Фигуранту объявили подозрение по ч. 3 ст. 258 УК Украины (террористический акт, приведший к гибели человека).

Подростку грозит до 15 лет тюрьмы.

В Днепре 16-летний подросток совершил двойной теракт по заказу россиян

Напомним, ранее СБУ предотвратила новые попытки РФ совершить серию терактов в Киеве. Российские спецслужбы планировали заказные убийства известных украинцев, взрывы в торгово-развлекательных центрах и одной из станций метро в столице Украины.

война СБУ теракт задержание Днепр агент рф погибший подросток
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
