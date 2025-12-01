У Запоріжжі затримали агента ФСБ, який намагався підірвати бійця елітного підрозділу ДШВ

Фото: СБУ

Контррозвідка СБУ запобігла замовному вбивству воїна-розвідника Сил оборони у Запоріжжі. У місті затримали агента ФСБ, який готував ліквідацію бійця елітного розвідпідрозділу Десантно-штурмових військ ЗСУ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на СБУ.

Зловмисник намагався закласти саморобну вибухівку у помешканні військового, щоб потім віддалено підірвати його.

Підготовкою теракту займався завербований ФСБ 44-річний інженер з охорони праці місцевого медзакладу. Він здавав в оренду кімнату, в якій воїн проживав під час ротації після виконання бойових завдань на південному фронті.

"Доповівши" про це ФСБ, агент отримав завдання забрати зі схрону вибухівку та приховано встановити її біля вхідних дверей в оселі військового.

Співробітники СБУ завчасно викрили ворожий задум і затримали фігуранта на етапі підготовки теракту. Під час обшуку у нього вдома вилучили електродетонатор і додаткові комплектуючі до вибухівки, а також інші докази контактів з ФСБ.

За даними слідства, росіяни завербували фігуранта через його знайомого, який проживає у тимчасово окупованому Мелітополі та працює на російську спецслужбу.

Одночасно з виконанням основного завдання агент "зливав" ворогу геолокації діючих енергооб’єктів на території міста, які окупанти планували атакувати керованими авіабомбами.

Затриманому оголосили підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше у Києві затримали 16-річного підлітка, який на замовлення росіян вчинив у Дніпрі подвійний теракт. Хлопцеві загрожує до 15 років ув'язнення.