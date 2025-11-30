Сили оборони зупинили росіян біля Гуляйполя

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Армія РФ продовжує штурмувати позиції українських військових поблизу Гуляйполя Запорізької області. Загарбники були зупинені на підходах до міста

Як передає RegioNews, про це речник Сил оборони півдня Владислав Волошин розповів в ефірі телемарафону.

За його словами, ситуація на цьому напрямку доволі непроста. Росіяни не припиняють штурмових дій, намагається відтіснити Сили оборони України, проте в самому Гуляйполі окупантів ще немає.

Наразі наші підрозділи проводять контрзаходи щодо ворожих атак, тривають пошуково-ударні дії з виявлення груп, які намагаються інфільтруватись в цей населений пункт.

Як повідомлялось, РФ перекидає війська у бік Запорізької області. Про це повідомив керівнику Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.