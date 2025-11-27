Росіяни знову розстріляли українських військових, які здалися в полон у Запорізькій області

ілюстративне фото: з відкритих джерел

На Гуляйпільському напрямку російські загарбники вбили п'ятьох українських захисників, які потрапили у полон

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Офіс генерального прокурора в Telegram.

Зазначається, що росіяни розстріляли полонених воїнів ЗСУ вранці 27 листопада на Гуляйпільському напрямку в Запорізькій області.

Під процесуальним керівництвом керівництва прокуратури Запорізької області було розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

"Такі дії є грубим порушенням Женевських конвенцій і тяжким міжнародним злочином", – наголосили в Офісі генпрокурора.

Як повідомлялось, ЗСУ втратили контроль над позиціями на Гуляйпільському напрямку. За словами речника Сил оборони півдня Владислава Волошина, один із підрозділів ЗСУ неузгоджено відійшов із займаних позицій, що дозволило ворогу зайти із флангу.