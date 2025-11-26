Масована атака на Запоріжжя: кількість постраждалих зросла

Фото: ОВА

У вівторок, 25 листопада, близько 22:00 росіяни розпочали атаку дронами по території обласного центру

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

Пошкоджені 31 багатоповерхівка та 20 приватних будинків. П’ять багатоповерхівок постраждали найбільше – через масштабні пожежі, що розгорілися після влучань.

Також росіяни вдарили по гуртожитку університету, де в цей час перебували люди.

Внаслідок атаки в Запоріжжі без електропостачання станом на 8:20 залишились 358 абонентів, без газопостачання – 201 запоріжець.

Наразі відомо про 19 поранених. Вісім людей залишаються у лікарні.

"Кількість може змінюватися – люди часто звертаються за допомогою пізніше", – зазначив посадовець.

Близько 200 мешканців звернулися до пунктів незламності, розгорнутих у різних районах міста.

Під час пожеж у багатоповерхівках проводилася евакуація, людей тимчасово обігрівали в автобусах, після чого вони могли перебувати в пунктах обігріву та отримати необхідну підтримку.

Одразу після завершення роботи ДСНС розпочалися відновлювальні роботи. Комунальники працювали всю ніч – забивали вікна, відновлювали покрівлі, герметизували квартири.

"Епіцентрів пожеж і вибухів було багато – фактично рекордна кількість за три з половиною роки", – повідомив начальник ОВА.

Федоров зазначив, що вже зрозуміло, що частина під’їздів не буде придатною для проживання. Після інспекції та детального обстеження буде ухвалене рішення щодо відновлення та ремонту. До кінця дня мають відновити герметичність усіх квартир, у яких можливо проживати.

Раніше повідомлялося, що внаслідок нічної ворожої атаки на Запоріжжя постраждали 18 людей. Серед них 12 жінок та 6 чоловіків.