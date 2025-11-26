13:43  26 листопада
У Києві п’яний водій Porsche скоїв ДТП і влаштував бійку зі стріляниною
11:07  26 листопада
На Прикарпатті 13-річний хлопець підірвав гранату в будинку: деталі трагедії
07:46  26 листопада
100 тис. доларів під одягом: на Буковині зупинили спробу незаконного вивезення валюти
UA | RU
UA | RU
26 листопада 2025, 08:24

У Запоріжжі внаслідок масованої атаки пошкоджена 31 багатоповерхівка, кількість постраждалих зросла

26 листопада 2025, 08:24
Читайте также на русском языке
Фото: ОВА
Читайте также
на русском языке

У вівторок, 25 листопада, близько 22:00 росіяни розпочали атаку дронами по території обласного центру

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

Пошкоджені 31 багатоповерхівка та 20 приватних будинків. П’ять багатоповерхівок постраждали найбільше – через масштабні пожежі, що розгорілися після влучань.

Також росіяни вдарили по гуртожитку університету, де в цей час перебували люди.

Внаслідок атаки в Запоріжжі без електропостачання станом на 8:20 залишились 358 абонентів, без газопостачання – 201 запоріжець.

Наразі відомо про 19 поранених. Вісім людей залишаються у лікарні.

"Кількість може змінюватися – люди часто звертаються за допомогою пізніше", – зазначив посадовець.

Близько 200 мешканців звернулися до пунктів незламності, розгорнутих у різних районах міста.

У Запоріжжі внаслідок масованої атаки пошкоджена 31 багатоповерхівка

Під час пожеж у багатоповерхівках проводилася евакуація, людей тимчасово обігрівали в автобусах, після чого вони могли перебувати в пунктах обігріву та отримати необхідну підтримку.

Одразу після завершення роботи ДСНС розпочалися відновлювальні роботи. Комунальники працювали всю ніч – забивали вікна, відновлювали покрівлі, герметизували квартири.

Масована атака на Запоріжжя: кількість постраждалих зросла

"Епіцентрів пожеж і вибухів було багато – фактично рекордна кількість за три з половиною роки", – повідомив начальник ОВА.

Федоров зазначив, що вже зрозуміло, що частина під’їздів не буде придатною для проживання. Після інспекції та детального обстеження буде ухвалене рішення щодо відновлення та ремонту. До кінця дня мають відновити герметичність усіх квартир, у яких можливо проживати.

Раніше повідомлялося, що внаслідок нічної ворожої атаки на Запоріжжя постраждали 18 людей. Серед них 12 жінок та 6 чоловіків.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна обстріли Запоріжжя дрон постраждалі наслідки безпілотники
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
Фірма з Харкова продавала отруйний тетракаїн онлайн: вилучено товару на 2,5 млн грн
26 листопада 2025, 14:09
Судитимуть прокурора з Черкащини, який незаконно оформлював інвалідності собі та знайомим
26 листопада 2025, 13:50
У Києві п’яний водій Porsche скоїв ДТП і влаштував бійку зі стріляниною
26 листопада 2025, 13:43
На Рівненщині судитимуть двох водіїв, які проігнорували вимоги прикордонників
26 листопада 2025, 13:19
На Одещині судитимуть 18-річного хлопця, який намагався підпалити будинок знайомої
26 листопада 2025, 12:54
$8000 за втечу до Молдови: на Одещині прикордонники затримали 5 порушників
26 листопада 2025, 12:42
Під Полтавою горить сміттєзвалище
26 листопада 2025, 12:29
Франківець продавав метадон, який отримував для лікування: його затримали
26 листопада 2025, 12:14
Видавали себе за службу безпеки банку: у Дніпрі викрили мережу шахрайських кол-центрів
26 листопада 2025, 11:52
Будинок, земля і катер: у голови селищної ради на Рівненщині конфіскували майно на 5,8 млн грн
26 листопада 2025, 11:35
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Вадим Денисенко
Тарас Загородній
Всі блоги »