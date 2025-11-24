Фото из открытых источников

В Запорожье прокуратура обращалась в суд из-за укрытия. Речь идет о ремонте такого помещения в одной из больниц.

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

Отмечается, что длительное хранилище в больнице оставалось непригодным для использования. Впоследствии укрытие на сотню человек все же обустроили. Однако это произошло только после вмешательства прокуратуры.

Известно, что с начала полномасштабной войны медицинское учреждение, на балансе которого находится хранилище площадью более 551 квадратного метра, не подготовило укрытие к использованию. В результате прокуроры обратились в суд, который обязал балансодержатель привести помещение в надлежащее состояние.

