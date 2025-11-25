РФ завдала удару по житловому будинку в Запоріжжі
Внаслідок російської атаки виникла пожежа на кількох поверхах
Як передає RegioNews, про це повідомив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров.
"Російські військові поцілили у житловий будинок у Запоріжжі. Виникла пожежа на кількох поверхах", – йдеться у повідомленні.
Згодом у мережі показали наслідки атаки РФ.
Як повідомлялось, 23 листопада дрон поцілив у магазин на першому поверсі багатоповерхівки в Запоріжжі. Внаслідок атаки поранення отримали 5 людей.
У Запоріжжі через суд добились ремонту укриття в лікарні: як це сталосьВсі новини »
24 листопада 2025, 21:25Гуляйполе під ворожими FPV: мешканців евакуюють до безпечних міст
24 листопада 2025, 10:21Росіяни атакували FPV-дроном село під Запоріжжям: є поранені
24 листопада 2025, 09:56
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
Віткофф летить до Путіна, щоб узгодити "мирний план" щодо України
25 листопада 2025, 22:40Зеленський запропонував європейським лідерам приєднатися до його зустрічі з Трампом
25 листопада 2025, 21:59Короткий денний сон підвищує продуктивність і покращує пам’ять, – дослідження
25 листопада 2025, 21:04Свято на коліях: у метро Києва курсуватиме різдвяний артпотяг
25 листопада 2025, 20:42На Київщині затримали 39-річного чоловіка з арсеналом зброї та боєприпасів
25 листопада 2025, 20:40На трасі Київ-Ковель поблизу Ворзеля сталася масштабна аварія за участі 4 авто
25 листопада 2025, 20:19Членство в ЄС – це абсолютна відмова від суверенітету
25 листопада 2025, 19:55Суд обрав домашній арешт 54-річній водійці, яка спричинила смертельну ДТП на Рівненщині
25 листопада 2025, 19:51Через 2 дні: Зеленський заявив про готовність до зустрічі з Трампом щодо миру
25 листопада 2025, 19:25
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського