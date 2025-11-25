РФ завдала удару по житловому будинку в Запоріжжі

фото: Суспільне Запоріжжя

Як передає RegioNews, про це повідомив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Російські військові поцілили у житловий будинок у Запоріжжі. Виникла пожежа на кількох поверхах", – йдеться у повідомленні.

Згодом у мережі показали наслідки атаки РФ.

Як повідомлялось, 23 листопада дрон поцілив у магазин на першому поверсі багатоповерхівки в Запоріжжі. Внаслідок атаки поранення отримали 5 людей.