Фото: ОВА

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

К сожалению, пять человек погибли. Еще пять человек находятся в больнице, среди них – 17-летний подросток. Один раненный находится в тяжелом состоянии.

В результате удара повреждены торговые ряды, магазины, многоэтажки.

"Есть дома, которые пострадали уже в третий раз, – отметил чиновник".

Службы работают на месте с ночи. Коммунальщики сразу начали закрывать окна, ремонтировать балконные двери, устранять последствия взрывной волны.

Были развернуты Пункты несокрушимости, куда обращаются жители. Там люди могут получить необходимую поддержку.

Напомним, 20 ноября около 22:00 россияне нанесли авиаудар по Запорожью. В результате вражеской атаки погибли пять человек, восемь получили ранения.