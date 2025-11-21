Ликвидация последствий ночного удара ФАБом по Запорожью: что известно
Россияне 20 ноября около 22:00 нанесли удар ФАБом по Шевченковскому району Запорожья
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
К сожалению, пять человек погибли. Еще пять человек находятся в больнице, среди них – 17-летний подросток. Один раненный находится в тяжелом состоянии.
В результате удара повреждены торговые ряды, магазины, многоэтажки.
"Есть дома, которые пострадали уже в третий раз, – отметил чиновник".
Службы работают на месте с ночи. Коммунальщики сразу начали закрывать окна, ремонтировать балконные двери, устранять последствия взрывной волны.
Были развернуты Пункты несокрушимости, куда обращаются жители. Там люди могут получить необходимую поддержку.
Напомним, 20 ноября около 22:00 россияне нанесли авиаудар по Запорожью. В результате вражеской атаки погибли пять человек, восемь получили ранения.