21 листопада 2025, 08:25

Ліквідація наслідків удару ФАБом по Запоріжжю: що відомо

21 листопада 2025, 08:25
Фото: ОВА
Росіяни 20 листопада близько 22:00 завдали удару ФАБом по Шевченківському району Запоріжжя

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

На жаль, п'ятеро людей загинули. Ще п’ятеро людей перебувають у лікарні, серед них – 17-річний підліток. Один поранений перебуває в тяжкому стані.

Внаслідок удару пошкоджені торгівельні ряди, магазини, багатоповерхівки.

"Є будинки, які постраждали вже втретє, – зазначив посадовець".

Ліквідація наслідків нічного удару ФАБом по Запоріжжю: що відомо

Служби працюють на місці від ночі. Комунальники одразу почали закривати вікна, ремонтувати балконні двері, усувати наслідки вибухової хвилі.

Були розгорнуті Пункти незламності, куди звертаються мешканці. Там люди можуть отримати необхідну підтримку.

Нагадаємо, 20 листопада близько 22:00 росіяни завдали авіаудару по Запоріжжю. Внаслідок ворожої атаки загинули п'ятеро людей, вісім – дістали поранення.

війна обстріли Запоріжжя ФАБ наслідки
21 листопада 2025
