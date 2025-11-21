Фото: ОВА

Росіяни 20 листопада близько 22:00 завдали удару ФАБом по Шевченківському району Запоріжжя

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

На жаль, п'ятеро людей загинули. Ще п’ятеро людей перебувають у лікарні, серед них – 17-річний підліток. Один поранений перебуває в тяжкому стані.

Внаслідок удару пошкоджені торгівельні ряди, магазини, багатоповерхівки.

"Є будинки, які постраждали вже втретє, – зазначив посадовець".

Служби працюють на місці від ночі. Комунальники одразу почали закривати вікна, ремонтувати балконні двері, усувати наслідки вибухової хвилі.

Були розгорнуті Пункти незламності, куди звертаються мешканці. Там люди можуть отримати необхідну підтримку.

