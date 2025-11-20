РФ перекидає війська у бік Запорізької області

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У тимчасово окупованому Маріуполі зафіксували перекидання військової техніки та особового складу у бік Запорізької області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на керівника Центру вивчення окупації Петра Андрющенка.

За його словами, це найпотужніша одночасна передислокація через Маріуполь за останній рік.

"Фіксуємо серйозне перекидання російських сил на напрямок Пологи / Гуляйполе.Через Маріуполь у бік Запорізької області пройшла велика організована колона", – йдеться у повідомленні.

Зокрема у колоні помітили 7 тягачів із бронетехнікою, близько 15 вантажівок із живою силою та боєкомплектом, а також машини супроводу.

За словами Андрющенка, вся техніка маркована знаком "трикутник у трикутнику".

Нагадаємо, наприкінці вересня було зафіксовано активні військові переміщення російських військ. Це відбувається разу на кількох ділянках фронту – Запорізькому, Новопавлівському та півночі Донеччини.