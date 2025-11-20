13:37  20 ноября
20 ноября 2025, 10:41

Армия РФ атаковала энергетическую инфраструктуру в четырех областях

20 ноября 2025, 10:41
Иллюстративное фото: из открытых источников
20 ноября РФ атаковала энергетическую инфраструктуру Черниговской, Донецкой, Днепропетровской и Харьковской областей

Об этом сообщает Минэнерго, передает RegioNews.

"На поврежденных объектах энергетической инфраструктуры продолжаются ремонтно-восстановительные работы", – говорится в сообщении.

Отмечается, что 20 ноября графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса применяются с 00:00 до 23:59 во всех регионах Украины.

Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения.

Потребителей призывают рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на энергосистему.

Напомним, в ночь на 20 ноября враг атаковал Украину 136 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов, около 80 из них – "шахеды". Силы ПВО ночью обезвредили 106 дронов.

