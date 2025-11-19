Гауляйтер Запорожья Балицкий заочно приговорен к пожизненному заключению

Фото: из открытых источников

Коллаборант Евгений Балицкий – руководитель оккупационной администрации РФ во временно захваченной части Запорожской области заочно приговорен к пожизненному лишению свободы

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, Балицкий организовал массовое похищение и незаконный вывоз украинского зерна в пользу России.

Угрожая оружием, тюремным заключением и физической расправой рашисты захватывали частное имущество сельхозпредпринимателей. Затем оккупационный "губернатор" Балицкий обеспечивал нелегальный вывоз награбленной продукции по заказу РФ.

Основные "маршруты" зерна пролегали из Мариуполя, а затем в порты Ростова-на-Дону или временно оккупированного Крыма с последующей переправкой в страны Ближнего Востока.

По имеющимся данным, таким образом только в течение 2025 года гауляйтер организовал угон почти полмиллиона тонн украинского зерна.

Суд признал его виновным по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 8 ст. 111-1 – коллаборационная деятельность;

ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 111-2 – организация в пособничестве государству-агрессору;

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 – военные преступления, совершенные по предварительному сговору группой лиц.

Как известно, Балицкий является бывшим народным депутатом от запрещенной Партии регионов и одним из первых публично поддержал российскую агрессию после начала полномасштабной войны.

Напомним, весной 2024 года Высший антикоррупционный суд конфисковал имущество и активы семьи Евгения Балицкого.