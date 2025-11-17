Ілюстративне фото

Стало відомо про випадок отруєння дітей на окупованій території Запорізької області. Це сталось в центрі Мелітополя

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

Зазначається, що в діти скуштували роли. Після цього вони опинились в лікарні, де їм діагностували "сальмонельоз". За даними журналістів, діти отруїлись в закладі "Verona", яке замінило популярне до окупації міста кафе Celentano.

"У них спостерігається блювота, висока температура, слабкість, пронос. Відомо, що місцева псевдо-вдала приховує цей ганебний факт отруєння дітей", - кажуть журналісти.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на окупованих територіях в школах замість традиційного дзвінка вмикають пропагандистські пісні. Таким чином, росіяни намагаються тиснути своєю ідеологією на дітей.