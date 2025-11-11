11:27  11 ноября
На Сумщине в ДТП погибли три человека, еще двое пострадали
08:44  11 ноября
Во Львове вспышка кишечной инфекции в лицее: госпитализированы 17 человек
07:49  11 ноября
Трагическое ДТП на Ровещине: 16-летний юноша сбил мужчину и загадочно умер
UA | RU
UA | RU
11 ноября 2025, 14:24

В Запорожье разоблачили преступную группу, зарабатывавшую на переправке военнослужащих за границу

11 ноября 2025, 14:24
Читайте також українською мовою
фото: ГПСУ
Читайте також
українською мовою

Правоохранители разоблачили организаторов канала незаконного выезда военнослужащих за пределы страны

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Преступная группировка, которую создал и возглавлял правоохранитель, вместе с коллегой и двумя гражданскими, производил и продавал поддельные документы для пересечения границы.

Злоумышленники действовали по всей территории страны, предлагая военным свою "помощь", стоимость которой зависела от сложности услуг и достигала 20 000 долларов США.

В ходе обысков у фигурантов дела выявлено и изъято около 130 000 долларов США, а также документы и технику с доказательствами противоправной деятельности.

Трем подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

Как сообщалось, недавно в Запорожье разоблачили дезертира , наладившего канал бегства военных за границу. В схему он привлек свою девушку.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Запорожье фото выезд за границу коррупционная схема ГПСУ
В Запорожье в больнице произошел взрыв: пострадал пациент
10 ноября 2025, 12:27
В Запорожье аферистка предлагала фейковую работу за границей и выманивала деньги
08 ноября 2025, 20:35
Зима близко: как Запорожье готовится к отопительному сезону и блекаутам.
07 ноября 2025, 15:10
Все новости »
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
Член НКРЭКУ и эксчиновник "Энергоатома" Пушкарь бежал из Украины вслед за Миндичем – нардеп
11 ноября 2025, 15:11
Надо учиться воевать без пехоты, потому что пехоты почти нет
11 ноября 2025, 14:50
Искал "легкого заработка": в Черниговской области осудили агента РФ, который шпионил за украинскими военными
11 ноября 2025, 14:45
Суд над российским командиром Дудуевым в Харькове: детали дела
11 ноября 2025, 14:29
На Закарпатье пограничники разоблачили злоумышленников, которые за $30 тысяч пытались переправить мужчин за границу
11 ноября 2025, 14:11
НАБУ объявило подозрение Миндичу: в чем его обвиняют
11 ноября 2025, 13:55
Правительственный кризис: что будет дальше
11 ноября 2025, 13:49
В Тернопольской области произошло смертельное ДТП с участием микроавтобуса
11 ноября 2025, 13:49
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
11 ноября 2025, 13:34
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Все публикации »
Юрий Касьянов
Остап Дроздов
Владимир Фесенко
Все блоги »