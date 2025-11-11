В Запорожье разоблачили преступную группу, зарабатывавшую на переправке военнослужащих за границу
Правоохранители разоблачили организаторов канала незаконного выезда военнослужащих за пределы страны
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.
Преступная группировка, которую создал и возглавлял правоохранитель, вместе с коллегой и двумя гражданскими, производил и продавал поддельные документы для пересечения границы.
Злоумышленники действовали по всей территории страны, предлагая военным свою "помощь", стоимость которой зависела от сложности услуг и достигала 20 000 долларов США.
В ходе обысков у фигурантов дела выявлено и изъято около 130 000 долларов США, а также документы и технику с доказательствами противоправной деятельности.
Трем подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.
