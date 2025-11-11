В Запорожье разоблачили преступную группу, зарабатывавшую на переправке военнослужащих за границу

фото: ГПСУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Преступная группировка, которую создал и возглавлял правоохранитель, вместе с коллегой и двумя гражданскими, производил и продавал поддельные документы для пересечения границы.

Злоумышленники действовали по всей территории страны, предлагая военным свою "помощь", стоимость которой зависела от сложности услуг и достигала 20 000 долларов США.

В ходе обысков у фигурантов дела выявлено и изъято около 130 000 долларов США, а также документы и технику с доказательствами противоправной деятельности.

Трем подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

