У Запоріжжі викрили злочинну групу, яка заробляла на переправленні військовослужбовців за кордон

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Злочинне угрупування, яке створив та очолював правоохоронець, разом з колегою та двома цивільними, виробляв та продавав підроблені документи для перетину кордону.

Зловмисники діяли по всій території країні, пропонуючи військовим свою "допомогу", вартість якої залежала від складності послуг та сягала до 20 000 доларів США.

Під час обшуків у фігурантів справи виявлено та вилучено близько 130 000 доларів США, а також документи та техніку із доказами протиправної діяльності.

Трьом підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

