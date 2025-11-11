11:27  11 листопада
На Сумщині в ДТП загинули троє людей, ще двоє постраждали
08:44  11 листопада
У Львові спалах кишкової інфекції в ліцеї: госпіталізовано 17 осіб
07:49  11 листопада
Трагічна ДТП на Рівненщині: 16-річний юнак збив чоловіка і загадково помер
11 листопада 2025, 14:24

У Запоріжжі викрили злочинну групу, яка заробляла на переправленні військовослужбовців за кордон

11 листопада 2025, 14:24
фото: ДПСУ
Правоохоронці викрили організаторів каналу незаконного виїзду військовослужбовців за межі країни

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Злочинне угрупування, яке створив та очолював правоохоронець, разом з колегою та двома цивільними, виробляв та продавав підроблені документи для перетину кордону.

Зловмисники діяли по всій території країні, пропонуючи військовим свою "допомогу", вартість якої залежала від складності послуг та сягала до 20 000 доларів США.

Під час обшуків у фігурантів справи виявлено та вилучено близько 130 000 доларів США, а також документи та техніку із доказами протиправної діяльності.

Трьом підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

Як повідомлялось, нещодавно у Запоріжжі викрили дезертира, який налагодив канал втечі військових за кордон. До схеми він залучив свою дівчину.

Запоріжжя фото виїзд за кордон корупційна схема ДПСУ
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
На Дніпропетровщині жінка жорстоко розправилась з 69-річною пенсіонеркою
11 листопада 2025, 17:05
СБУ та Нацполіція повідомили про підозру раднику Міністра соціальної політики
11 листопада 2025, 16:52
Зеленський відвідав Херсон: що сказав президент
11 листопада 2025, 16:52
На Рівненщині чоловік вбив знайомого молотком та ножем: завдавав удари по тілу
11 листопада 2025, 16:45
У Дніпрі засудили коригувальника: передавав координати нафтобази
11 листопада 2025, 16:25
Фонд Стерненка отримав 44 млн грн від угод зі слідством
11 листопада 2025, 16:21
У місті на Донеччині зупинили газопостачання через російські обстріли
11 листопада 2025, 16:08
Генштаб: Уражено потужності НПЗ "Орскнєфтєоргсінтез" у Росії
11 листопада 2025, 15:56
В Україні різко подорожчали популярні продукти
11 листопада 2025, 15:39
На Рівненщині чоловік жорстоко побив односельця: звинуватив у крадіжці та завдав удар ножем
11 листопада 2025, 15:20
