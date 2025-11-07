Зима близко: как Запорожье готовится к отопительному сезону и блекаутам.

Иллюстративное фото: из открытых источников

В среду, 5 ноября, в Запорожье официально стартовал отопительный сезон. До 11 ноября все жители города должны ощутить уют в своих квартирах

Об этом пишет издание "Справнє", передает RegioNews.

В целом отопительный сезон по состоянию на конец недели начался более чем в трети из 18 общин области. В частности, тепло уже подали в Матвеевскую и Таврическую общины под Запорожьем, где отапливаются три учебных заведения и два медицинских учреждения.

Пока только два населенных пункта области имеют централизованное отопление — Запорожье и Вольнянск. Другие районы либо частично оккупированы, либо на линии фронта, поэтому подключение там невозможно.

Власти готовятся к сложному сценарию – блекаутам из-за ударов по энергетике. Подстанции закрывают бетонными "саркофагами", котельные и водоснабжение получают резервное питание, а светофоры и мобильную связь подкрепляют дополнительными источниками энергии.

Жителей призывают в случае проблем обращаться в "15-80".

По словам военного обозревателя издания Валерия Снегирева, оккупационная армия сосредотачивает свои удары на энергетической инфраструктуре прифронтовых областей.

Если их целью станет полное истощение ресурсов этих территорий, последствия могут быть ужасными – уничтожение электрических, тепловых, газовых и водоснабжающих систем. Однако сегодня эксперт не считает Запорожье основной мишенью врага в этом контексте. В то же время впереди еще зима, которая может внести свои коррективы.

Напомним, ранее эксперт по энергетике Геннадий Рябцев сообщил, что в Украине могут возникнуть проблемы с отоплением. По его словам, основные риски сохраняются в регионах, традиционно имеющих проблемы с теплоснабжением, в частности в Кривом Роге, Чернигове и Одессе.

