17:39  10 листопада
На Україну насувається циклон з дощами і похолоданням
15:59  10 листопада
У Києві ДБР викрило правоохоронців, які намагались перепродати квартиру померлої людини
12:27  10 листопада
У Запоріжжі в лікарні стався вибух: постраждав пацієнт
UA | RU
UA | RU
10 листопада 2025, 16:15

На окупованому Запоріжжі росіяни відловлюють домашніх тварин заради хутра

10 листопада 2025, 16:15
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

На окупованих територіях росіяни зайнялись відловом котів та собак. При цьому їхня мета у хутрі тварин

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

Як розповіли представники руху опору "Жовта стрічка", в селах навколо Токмака на тимчасово окупованій частині Пологівського району Запорізької області діє групи приїжджих росіян. Вони ловлять домашніх тварин, щоб отримати хутро.

Зі слів місцевих жителів, ці групу "працюють" переважно ввечері. Крім того, чоловіки одягнені у камуфляж пропонували жителям окупованого Запоріжжя "підзаробити". Завдання полягало в тому, щоб принести тварину, яка неушкоджена вогнепальним пораненням, — щоб не зіпсувати шерсть.

"Така практика не вперше фіксується на окупованих територіях, попит на сировину для російських кустарних виробництв на ТОТ великий, бо домовитися з окупаційною владою про незаконний бізнес – швидко і дешево", - розповіли активісти.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на окупованих територіях в школах замість традиційного дзвінка вмикають пропагандистські пісні. Таким чином, росіяни намагаються тиснути своєю ідеологією на дітей.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
тварини
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
Українці можуть заробляти на власних генераторах: Мінцифри запустило нову ініціативу
10 листопада 2025, 17:54
СБУ викрила понад дві сотні священнослужителів УПЦ (МП), які працювали на Кремль
10 листопада 2025, 17:43
На Україну насувається циклон з дощами і похолоданням
10 листопада 2025, 17:39
У Львові потяг на смерть збив жінку
10 листопада 2025, 17:35
В Одесі чоловік відкрив вогонь по "шахедах" просто з балкона - відео
10 листопада 2025, 17:25
Наступного року в Україні з'являться двоповерхові пасажирські вагони
10 листопада 2025, 17:13
ДБР попередило хабарі чиновникам на понад 44 млн грн
10 листопада 2025, 16:55
Смертельна ДТП на Рівненщині: легковик вилетів на зустрічку на зіткнувся з вантажівкою
10 листопада 2025, 16:55
14 тисяч марок із Гітлером і свастикою: на кордоні з Польщею затримали контрабанду з нацистською символікою
10 листопада 2025, 16:40
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Тарас Загородній
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Всі блоги »