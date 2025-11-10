На окупованому Запоріжжі росіяни відловлюють домашніх тварин заради хутра

Фото з відкритих джерел

На окупованих територіях росіяни зайнялись відловом котів та собак. При цьому їхня мета у хутрі тварин

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

Як розповіли представники руху опору "Жовта стрічка", в селах навколо Токмака на тимчасово окупованій частині Пологівського району Запорізької області діє групи приїжджих росіян. Вони ловлять домашніх тварин, щоб отримати хутро.

Зі слів місцевих жителів, ці групу "працюють" переважно ввечері. Крім того, чоловіки одягнені у камуфляж пропонували жителям окупованого Запоріжжя "підзаробити". Завдання полягало в тому, щоб принести тварину, яка неушкоджена вогнепальним пораненням, — щоб не зіпсувати шерсть.

"Така практика не вперше фіксується на окупованих територіях, попит на сировину для російських кустарних виробництв на ТОТ великий, бо домовитися з окупаційною владою про незаконний бізнес – швидко і дешево", - розповіли активісти.

