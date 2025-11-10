Был годен, но игнорировал ТЦК: в Запорожье судили мужчину, который получил повестку, но не захотел мобилизоваться
Шевченковский районный суд Запорожья осудил местного жителя за уклонение от мобилизации. Стало известно, какое наказание он получил
Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, передает RegioNews.
Отмечается, что мужчина прошел военно-больничную комиссию, после чего был признан годным к военной службе. В марте прошлого года ему пытались вручить повестку, но он отказался.
На суде мужчина вину не признал. По его словам, он не уклонялся от мобилизации, а отказался из-за якобы нарушения ТЦК по учету и выдаче военного документа. Однако в суде отметили, что сам он полтора года не являлся в ТЦК и не пытался исправить ситуацию, а значит сознательно уклонялся от призыва.
Суд назначил ему наказание: три года лишения свободы.
Напомним, ранее в Прикарпатье разоблачили адвоката, который во время консультации убедил клиента воспользоваться незаконной схемой получения отсрочки от мобилизации. Он предложил оформить фиктивное попечительство над лицом по инвалидности. В разговорах с женой клиента он просил 7 тысяч долларов за свои услуги.