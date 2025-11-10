12:27  10 ноября
UA | RU
Был годен, но игнорировал ТЦК: в Запорожье судили мужчину, который получил повестку, но не захотел мобилизоваться

10 ноября 2025, 12:45
Иллюстративное фото
Шевченковский районный суд Запорожья осудил местного жителя за уклонение от мобилизации. Стало известно, какое наказание он получил

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, передает RegioNews.

Отмечается, что мужчина прошел военно-больничную комиссию, после чего был признан годным к военной службе. В марте прошлого года ему пытались вручить повестку, но он отказался.

На суде мужчина вину не признал. По его словам, он не уклонялся от мобилизации, а отказался из-за якобы нарушения ТЦК по учету и выдаче военного документа. Однако в суде отметили, что сам он полтора года не являлся в ТЦК и не пытался исправить ситуацию, а значит сознательно уклонялся от призыва.

Суд назначил ему наказание: три года лишения свободы.

Напомним, ранее в Прикарпатье разоблачили адвоката, который во время консультации убедил клиента воспользоваться незаконной схемой получения отсрочки от мобилизации. Он предложил оформить фиктивное попечительство над лицом по инвалидности. В разговорах с женой клиента он просил 7 тысяч долларов за свои услуги.

