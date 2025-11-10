Був придатним, але ігнорував ТЦК: у Запоріжжі судили чоловіка, який отримав повістку, але не захотів мобілізуватися
Шевченківський районний суд Запоріжжя засудив місцевого жителя за ухилення від мобілізації. Стало відомо, яке покарання він отримав
Про це повідомляє Судово-юридична газета, передає RegioNews.
Зазначається, що чоловік пройшов військово-лікарняну комісію, після чого він був визнаний придатним до військової служби. У березні минулого року йому намагались вручити повістку, але він категорично відмовився.
На суді чоловік провину не визнав. За його словами, він не ухилявся від мобілізації, а відмовився через нібито порушення ТЦК щодо обліку та видачі військового документа. Проте у суді зауважили, що сам він півтора року не з'являвся до ТЦК та не намагався виправити ситуацію, а значить - свідомо ухилявся від призову.
Суд призначив йому покарання: три роки позбавлення волі.
Нагадаємо, раніше на Прикарпатті викрили адвоката, який під час консультації переконав клієнта скористатись незаконною схемою отримання відстрочки від мобілізації. Він запропонував оформити фіктивне опікунство над особою з інвалідності. У розмовах з дружиною "клієнта" він просив 7 тисяч доларів за свої послуги.