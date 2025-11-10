Був придатним, але ігнорував ТЦК: у Запоріжжі судили чоловіка, який отримав повістку, але не захотів мобілізуватися

Ілюстративне фото

Про це повідомляє Судово-юридична газета, передає RegioNews.

Зазначається, що чоловік пройшов військово-лікарняну комісію, після чого він був визнаний придатним до військової служби. У березні минулого року йому намагались вручити повістку, але він категорично відмовився.

На суді чоловік провину не визнав. За його словами, він не ухилявся від мобілізації, а відмовився через нібито порушення ТЦК щодо обліку та видачі військового документа. Проте у суді зауважили, що сам він півтора року не з'являвся до ТЦК та не намагався виправити ситуацію, а значить - свідомо ухилявся від призову.

Суд призначив йому покарання: три роки позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше на Прикарпатті викрили адвоката, який під час консультації переконав клієнта скористатись незаконною схемою отримання відстрочки від мобілізації. Він запропонував оформити фіктивне опікунство над особою з інвалідності. У розмовах з дружиною "клієнта" він просив 7 тисяч доларів за свої послуги.