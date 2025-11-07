Дети и жена "под заказ": в Киеве разоблачили новую схему для уклонения от мобилизации

Фото: Нацполиция

В Киеве будут судить трех дельцов, разработавших новую схему для уклонения от мобилизации. Теперь им грозит тюрьма

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.

Известно, что дельцы предлагали военнообязанным безосновательно получить справки об уходе за тяжелобольной женой. Также привлекали женщин, самостоятельно воспитывающих детей: так мужчины могли получить статус многодетных родителей.

С каждого "клиента" дельцы получали по 7 500 долларов. Им объявили о подозрении. Теперь им грозит наказание от семи до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Прикарпатье разоблачили адвоката, который во время консультации убедил клиента воспользоваться незаконной схемой получения отсрочки от мобилизации. Он предложил оформить фиктивное попечительство над лицом по инвалидности. В разговорах с женой клиента он просил 7 тысяч долларов за свои услуги.