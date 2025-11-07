17:51  07 ноября
В Буковеле горит гостиница, эвакуировали около 100 человек
13:21  07 ноября
Выходные в Украине ожидаются туманными, облачными, но не холодными
10:55  07 ноября
В Днепре на улицах умирают собаки: что происходит
07 ноября 2025, 19:35

Дети и жена "под заказ": в Киеве разоблачили новую схему для уклонения от мобилизации

07 ноября 2025, 19:35
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

В Киеве будут судить трех дельцов, разработавших новую схему для уклонения от мобилизации. Теперь им грозит тюрьма

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.

Известно, что дельцы предлагали военнообязанным безосновательно получить справки об уходе за тяжелобольной женой. Также привлекали женщин, самостоятельно воспитывающих детей: так мужчины могли получить статус многодетных родителей.

С каждого "клиента" дельцы получали по 7 500 долларов. Им объявили о подозрении. Теперь им грозит наказание от семи до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Прикарпатье разоблачили адвоката, который во время консультации убедил клиента воспользоваться незаконной схемой получения отсрочки от мобилизации. Он предложил оформить фиктивное попечительство над лицом по инвалидности. В разговорах с женой клиента он просил 7 тысяч долларов за свои услуги.

уклонение от мобилизации прокуратура Киев
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
