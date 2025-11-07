17:51  07 листопада
У Буковелі горить готель, евакуювали майже 100 людей
13:21  07 листопада
Вихідні в Україні очікуються туманними, хмарними, проте не холодними
10:55  07 листопада
У Дніпрі на вулицях вмирають собаки: що відбувається
07 листопада 2025, 16:35

На окупованому Запоріжжі вчитель став професором та просуває "русский мир" серед студентів

07 листопада 2025, 16:35
Фото: ria-m.tv
На окупованому Запоріжжі вчитель перейшов на бік росіян. Він підтримав псевдореферендум та пішов "на підвищення"

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

Сергій Гуров, місцевий колаборант у Мелітополі, став професором у захопленому університеті. Тепер він активно поширює кремлівську пропаганду серед студентів. Зокрема, він бере участь у заходах, де читає лекції для молоді та курсантів окупаційних структур про так званий "русский мир" і "традиційні цінності". У своїх виступах він відверто виправдовує імперські амбіції Росії та агресію проти України.

Після окупації вчитель швидко перейшов на бік росіян. Він підтримав псевдореферендум, отримав звання "професора" та виграв конкурс "Лідери відродження" з премією в мільйон рублів.

Зокрема, колаборант взяв участь в освітній програмі "Час діяти", де виступив перед сотнею так званих "лідерів Донбасу і Новоросії". Його виступ був на тему "аналіз концепції російської цивілізації та її практичне застосування в управлінській роботі".

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на окупованих територіях в школах замість традиційного дзвінка вмикають пропагандистські пісні. Таким чином, росіяни намагаються тиснути своєю ідеологією на дітей.

Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
