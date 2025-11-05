Россияне атаковали дронами город на Харьковщине, пострадали четыре человека
Оккупанты атаковали дронами Богодухов в Харьковской области. В результате атаки пострадали четыре человека, в том числе ребенок
Как передает RegioNews, об этом глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов сообщил в Фейсбуке.
По его словам, четыре человека, среди которых 10-летний ребенок, пострадали в результате вражеской атаки на город Богодухов.
Предварительно попадание БПЛА зафиксировано в складское здание.
Напомним, на Харьковщине оккупанты убили двух мирных людей, державших в руках белый флаг. Инцидент произошел 3 ноября 2025 года недалеко от села Кругляковка Купянского района.
