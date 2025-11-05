20:00  05 ноября
Анджелина Джоли в Херсоне: актриса не освобождала охранника, а попросилась в туалет в ТЦК - СМИ
15:38  05 ноября
За скандального эксвоенкома из Одесщины внесли более 100 миллионов залога
13:13  05 ноября
Завтра в Украине без осадков и до +16
05 ноября 2025, 21:09

Россияне атаковали дронами город на Харьковщине, пострадали четыре человека

05 ноября 2025, 21:09
иллюстративное фото: из открытых источников
Оккупанты атаковали дронами Богодухов в Харьковской области. В результате атаки пострадали четыре человека, в том числе ребенок

Как передает RegioNews, об этом глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов сообщил в Фейсбуке.

По его словам, четыре человека, среди которых 10-летний ребенок, пострадали в результате вражеской атаки на город Богодухов.

Предварительно попадание БПЛА зафиксировано в складское здание.

Напомним, на Харьковщине оккупанты убили двух мирных людей, державших в руках белый флаг. Инцидент произошел 3 ноября 2025 года недалеко от села Кругляковка Купянского района.

