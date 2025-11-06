Росіяни вдарили по Запорізькому району: виникли пожежі

Фото: ДСНС

Про це передає RegioNews із посиланням на ДСНС.

За однією адресою горів приватний будинок, за іншою – господарча споруда. Рятувальники ДСНС та вогнеборці місцевої пожежної охорони ліквідували пожежі.

Ще за однією адресою зруйнований житловий будинок без загоряння. Крім того, вибуховою хвилею пошкоджені сусідні будівлі.

Внаслідок ворожого удару дістала травми 37-річна жінка. Від госпіталізації до лікарні вона відмовилась.

Нагадаємо, ввечері 5 листопада окупанти атакували дронами Богодухів у Харківській області. Кількість постраждалих зросла до п'яти.