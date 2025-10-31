Скриншот: t.me/andriyshTime

У Бердянськ перекинули посилені підрозділи росгвардії з Маріуполя та Донецька. Бердянськ планують використати як основну "базу" для зачисток

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

За словами керівника "Центру вивчення окупації" Петра Андрющенко, росіяни за останній тиждень значно посилили свою присутність у Бердянську. Це місто вони планують використати як "базу" для подальших "зачисток" на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.

Під виглядом "зачисток" будуть перевіряти документи. Зазначається, що часто це супроводжувалось насильством над місцевими жителями. Після масштабних репресій у Маріуполі та Донецьку російські силовики готуються до аналогічних операцій у Бердянську й інших громадах Запорізької області.

Нагадаємо, на окупованих територіях росіяни продовжують тиснути на дітей. Тепер у школах учнів змушують співати російський гімн. За словами представників руху спротиву "Жовта стрічка", це відбувається в так званих "кадетських класах" на окупованій території Запорізької області.