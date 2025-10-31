12:51  31 жовтня
У Києві липові дерева вкрилися тисячами клопів: чи варто хвилюватися мешканцям
09:50  31 жовтня
18-річний син відомої телеведучої і екснардепа вступив до лав ЗСУ
08:29  31 жовтня
ДТП на Дніпропетровщині: розбиті автівки, постраждали п'ятеро людей
31 жовтня 2025, 11:35

На окупованому Запоріжжі росіяни готують "зачистки" партизан

31 жовтня 2025, 11:35
Скриншот: t.me/andriyshTime
У Бердянськ перекинули посилені підрозділи росгвардії з Маріуполя та Донецька. Бердянськ планують використати як основну "базу" для зачисток

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

За словами керівника "Центру вивчення окупації" Петра Андрющенко, росіяни за останній тиждень значно посилили свою присутність у Бердянську. Це місто вони планують використати як "базу" для подальших "зачисток" на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.

Під виглядом "зачисток" будуть перевіряти документи. Зазначається, що часто це супроводжувалось насильством над місцевими жителями. Після масштабних репресій у Маріуполі та Донецьку російські силовики готуються до аналогічних операцій у Бердянську й інших громадах Запорізької області.

Нагадаємо, на окупованих територіях росіяни продовжують тиснути на дітей. Тепер у школах учнів змушують співати російський гімн. За словами представників руху спротиву "Жовта стрічка", це відбувається в так званих "кадетських класах" на окупованій території Запорізької області.

окупація росіяни партизани Запорізька область
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
Незаконна вирубка дубів у шести областях: ДБР викрило масштабну схему експорту деревини
31 жовтня 2025, 14:14
Україна знищила "Орєшнік" на території РФ: Малюк розкрив деталі
31 жовтня 2025, 13:59
Кабмін повернув Міністерству культури стару назву
31 жовтня 2025, 13:52
Секретна зустріч у Мадриді: 35 країн проведуть закритий саміт щодо підтримки України
31 жовтня 2025, 13:43
Підробляли відомі бренди та продавали як оригінал: 5 фігурантам загрожує тюрма
31 жовтня 2025, 13:27
Прикордонники на Вінниччині викрили "багатодітного батька" з підробленими документами
31 жовтня 2025, 13:05
Ексдепутат з Одеси працював на Росію з 2014-го – його взяли під варту
31 жовтня 2025, 12:59
У Кривому Розі сталась моторошна ДТП: водій влетів у електроопору і не вижив
31 жовтня 2025, 12:58
Нацгвардійці затримали двох чоловіків, які займалися незаконним підводним полюванням на Тернопільському ставі
31 жовтня 2025, 12:58
У Києві липові дерева вкрилися тисячами клопів: чи варто хвилюватися мешканцям
31 жовтня 2025, 12:51
