Запоріжжя після ворожої атаки: під завалами знайшли загиблого

Фото: Запорізька ОВА

У Запоріжжі рятувальники дістали з-під завалів людину після ворожої атаки – на жаль, чоловік загинув. Рятувально-пошукова операція триває

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, кількість постраждалих зросла до 17 осіб, серед них дворічна дівчинка.

Медична допомога знадобилася також дітям віком 2, 3, 5, 6, 8 та 16 років.

Наразі тривають пошуки ще однієї зниклої людини.

Нагадаємо, в ніч на 30 жовтня російська армія завдала по Запоріжжю щонайменше 20 БпЛА та 8 ракетних ударів. Внаслідок обстрілу зруйновані кілька поверхів гуртожитку. Раніше повідомлялося про 13 постраждалих.