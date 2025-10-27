16:59  27 октября
Завтра в Украине будет дождь, кое-где выпадет снег
16:45  27 октября
В Харькове застолье друзей закончилось убийством: полиция начала расследование
15:25  27 октября
В Киеве стартовал 54-й международный кинофестиваль "Молодость"
27 октября 2025, 12:46

В Киевской области офицеру сообщили о подозрении из-за незаконных выплат на 500 тыс. грн

27 октября 2025, 12:46
Фото: ГБР
Правоохранители сообщили о подозрении начальнику финансовой службы одной из воинских частей из-за незаконного начисления зарплат уволенным военнослужащим

Об этом сообщает ГБР, передает RegioNews.

Сотрудники Государственного бюро расследований в сотрудничестве с СБУ установили, что чиновник почти год после увольнения двух военных продолжал перечислять им денежное довольствие, в результате чего государственный бюджет понес значительные потери.

Согласно результатам судебно-экономической экспертизы, ущерб государства составил около 500 тысяч гривен. Денежные средства из бюджета поступали на счета бывших военнослужащих, хотя они уже не имели права на выплаты. Такая деятельность должностного лица квалифицируется как небрежное отношение к службе, что нанесло существенный вред государственным интересам.

Правоохранители провели обыск в воинской части

Начальник финансовой службы уведомлен о подозрении по ч. 4 ст. 425 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей наказание до восьми лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, в Харькове правоохранители направили в суд дело мошенника, который обманным путем выманивал деньги у граждан. Из-за фейковых объявлений о государственной помощи люди теряли доступ к своим банковским счетам, не подозревая о мошеннической схеме.

Киевская область ГБР военные зарплата незаконное обогащение выплаты
27 октября 2025
