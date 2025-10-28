Фото: ДБР

Працівники ДБР викрили заступника командира одного з батальйонів на Запоріжжі, який організував схему фальшивих "бойових" виплат бійцям і за півроку збагатився на понад 1 млн грн

Про це передає RegioNews із посиланням на Держбюро розслідувань.

Посадовець забирав у підлеглих 70% грошей, незаконно нарахованих за сфальсифікованими рапортами.

За даними слідства, замкомбата, відповідальний за психологічну підтримку особового складу, змусив підлеглого офіцера подавати підроблені рапорти про нібито участь трьох військовослужбовців у бойових діях. Кожному з них щомісяця нараховували по 100 тис. грн, із яких 70 тис. вони віддавали організатору оборудки.

Схема діяла з листопада 2024-го по квітень 2025 року. За цей час держава виплатила 1,56 млн грн за фальшиву "бойову" участь, із яких понад 1 млн грн замкомбата привласнив готівкою.

Фігуранту повідомили про підозру. Йому загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

