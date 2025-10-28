07:28  28 жовтня
На Рівненщині зіткнулися два мотоцикли: 18-річний водій у реанімації
07:15  28 жовтня
Карпати накриє штормовий вітер: синоптики попередили про небезпеку
02:50  28 жовтня
7-місячну доньку акторки Анни Кощмал вночі забрали до лікарні: що сталось
UA | RU
UA | RU
28 жовтня 2025, 08:26

На Запоріжжі замкомбата збагатився на махінаціях з "бойовими" виплатами

28 жовтня 2025, 08:26
Читайте также на русском языке
Фото: ДБР
Читайте также
на русском языке

Працівники ДБР викрили заступника командира одного з батальйонів на Запоріжжі, який організував схему фальшивих "бойових" виплат бійцям і за півроку збагатився на понад 1 млн грн

Про це передає RegioNews із посиланням на Держбюро розслідувань.

Посадовець забирав у підлеглих 70% грошей, незаконно нарахованих за сфальсифікованими рапортами.

За даними слідства, замкомбата, відповідальний за психологічну підтримку особового складу, змусив підлеглого офіцера подавати підроблені рапорти про нібито участь трьох військовослужбовців у бойових діях. Кожному з них щомісяця нараховували по 100 тис. грн, із яких 70 тис. вони віддавали організатору оборудки.

Схема діяла з листопада 2024-го по квітень 2025 року. За цей час держава виплатила 1,56 млн грн за фальшиву "бойову" участь, із яких понад 1 млн грн замкомбата привласнив готівкою.

Фігуранту повідомили про підозру. Йому загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Київщині начальнику фінансової служби однієї з військових частин повідомили про підозру через незаконне нарахування зарплат звільненим військовослужбовцям на 500 тисяч гривень.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Запорізька область ДБР махінації бойові виплати
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
Сили ППО знешкодили 26 із 38 дронів, які росіяни запустили по Україні
28 жовтня 2025, 09:25
На Полтавщині в лісосмузі знайшли тіло чоловіка, який зник влітку
28 жовтня 2025, 09:12
На Хмельниччині викрили мережу нелегальних АЗС
28 жовтня 2025, 08:58
Чернігівщина під ударами БпЛА: надзвичайники врятували жінку
28 жовтня 2025, 08:48
На Миколаївщині внаслідок ворожих обстрілів пошкоджені школа та дитсадок
28 жовтня 2025, 08:47
На Буковині зі ставка дістали тіло жінки
28 жовтня 2025, 08:38
На Дніпропетровщині пенсіонера оштрафували за побиття дружини
28 жовтня 2025, 08:23
На Львівщині викрили два підпільні цехи й базу з контрафактним алкоголем
28 жовтня 2025, 08:14
Побив жінку та намагався вбити знайомого: вирок суду на Харківщині
28 жовтня 2025, 08:03
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Володимир Фесенко
Олексій Гончаренко
Всі блоги »