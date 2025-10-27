Фото: СБУ

Контррозвідка СБУ затримала ще двох російських агентів, які коригували ворожий вогонь по південно-східних прифронтових регіонах України

Про це передає RegioNews із посиланням на СБУ.

Фігуранти міли одного спільного куратора з ФСБ, але діяли в різних регіонах – Запорізькій та Дніпропетровській областях. Їхнє завдання полягало в пошуку бойових позицій ППО та тимчасових місць дислокації українських військ.

Серед затриманих – керівник служби охорони одного з провідних університетів Дніпра, якого завербували через родича, що мешкає в РФ й працює на російську спецслужбу.

Для виконання агентурних завдань дніпрянин залучив свого знайомого – керівника дільниці водопостачання в місті Гуляйполе на Запоріжжі, яка розташована поблизу лінії боєзіткнення.

Під час повітряних тривог фігуранти об’їжджали місцевість на власних авто, фіксували роботу української ППО та збирали координати. Вони також завуальовано випитували у знайомих про пункти базування Сил оборони і перевіряли отримані геолокації.

Співробітники СБУ затримали обох агентів і вилучили речові докази їхньої роботи на ворожу спецслужбу.

Фігурантам оголосили підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне увʼязнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Київщині судили вороджого агента, який вчиняв диверсії на об’єктах "Укрзалізниці" та готував теракт у ТЦК. Зловмисник проведе 15 років за ґратами.