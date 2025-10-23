Фото: ГСЧС Украины

Российские войска атаковали пожарно-спасательный автомобиль после ликвидации пожара в Орехове

Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает RegioNews.

При ударе FPV-дрона один спасатель получил ранение плеча и минно-взрывную травму. Пострадавшего срочно доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Другие члены экипажа остались невредимыми, однако автомобиль получил повреждения. По данным местных источников, это уже не первый случай, когда оккупанты намеренно обстреливают спасателей во время исполнения служебных обязанностей.

Пожарно-спасательный автомобиль получил повреждения

Представители ГСЧС подчеркивают, что спасатели ежедневно рискуют жизнью, чтобы помочь гражданским и ликвидировать последствия чрезвычайных ситуаций. Такие атаки создают дополнительную угрозу безопасности работников и усложняют работу аварийно-спасательных служб.

