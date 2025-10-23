21:22  23 октября
23 октября 2025, 21:12

На Запорожье оккупанты атаковали пожарную машину FPV-дроном: пострадал спасатель

23 октября 2025, 21:12
Фото: ГСЧС Украины
Российские войска атаковали пожарно-спасательный автомобиль после ликвидации пожара в Орехове

Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает RegioNews.

При ударе FPV-дрона один спасатель получил ранение плеча и минно-взрывную травму. Пострадавшего срочно доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Другие члены экипажа остались невредимыми, однако автомобиль получил повреждения. По данным местных источников, это уже не первый случай, когда оккупанты намеренно обстреливают спасателей во время исполнения служебных обязанностей.

Пожарно-спасательный автомобиль получил повреждения

Представители ГСЧС подчеркивают, что спасатели ежедневно рискуют жизнью, чтобы помочь гражданским и ликвидировать последствия чрезвычайных ситуаций. Такие атаки создают дополнительную угрозу безопасности работников и усложняют работу аварийно-спасательных служб.

Ранее сообщалось, эксначальник ГСЧС Харьковщины лично спас детей из детсада после атаки дронами. Фотографии с места происшествия показывают, как генерал выносит малышей из опасной зоны, не дожидаясь помощи.

Запорожье Орехов ГСЧС спасатели FPV-дрон ранение война
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
