21:22  23 жовтня
Синоптикиня попередила про різку зміну погоди в Україні
13:48  23 жовтня
Київ готується до найважчого опалювального сезону за час війни – Кличко
13:35  23 жовтня
На окупованому Запоріжжі дітей змушують співати гімн РФ
23 жовтня 2025, 21:12

На Запоріжжі окупанти атакували пожежну машину FPV-дроном: постраждав рятувальник

23 жовтня 2025, 21:12
Фото: ДСНС України
Російські війська атакували пожежно-рятувальний автомобіль після ліквідації пожежі в Оріхові

Про це повідомляє ДСНС України, передає RegioNews.

Під час удару FPV-дрона один рятувальник отримав поранення плеча та мінно-вибухову травму. Постраждалого терміново доправили до лікарні для надання медичної допомоги.

Інші члени екіпажу залишилися неушкодженими, проте автомобіль зазнав пошкоджень. За даними місцевих джерел, це вже не перший випадок, коли окупанти навмисно обстрілюють рятувальників під час виконання службових обов'язків.

Пожежно-рятувальний автомобіль зазнав пошкоджень

Представники ДСНС підкреслюють, що рятувальники щодня ризикують життям, щоб допомогти цивільним та ліквідувати наслідки надзвичайних ситуацій. Такі атаки створюють додаткову загрозу безпеці працівників та ускладнюють роботу аварійно-рятувальних служб.

Раніше повідомлялося, ексначальник ДСНС Харківщини особисто врятував дітей із дитсадка після атаки дронами. Фотографії з місця події показують, як генерал виносить малюків із небезпечної зони, не чекаючи допомоги.

16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
