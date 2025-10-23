Фото: ДСНС України

Російські війська атакували пожежно-рятувальний автомобіль після ліквідації пожежі в Оріхові

Про це повідомляє ДСНС України, передає RegioNews.

Під час удару FPV-дрона один рятувальник отримав поранення плеча та мінно-вибухову травму. Постраждалого терміново доправили до лікарні для надання медичної допомоги.

Інші члени екіпажу залишилися неушкодженими, проте автомобіль зазнав пошкоджень. За даними місцевих джерел, це вже не перший випадок, коли окупанти навмисно обстрілюють рятувальників під час виконання службових обов'язків.

Пожежно-рятувальний автомобіль зазнав пошкоджень

Представники ДСНС підкреслюють, що рятувальники щодня ризикують життям, щоб допомогти цивільним та ліквідувати наслідки надзвичайних ситуацій. Такі атаки створюють додаткову загрозу безпеці працівників та ускладнюють роботу аварійно-рятувальних служб.

