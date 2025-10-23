09:26  23 жовтня
У Києві ворожий "шахед" застряг у балконі багатоповерхівки
08:24  23 жовтня
На Львівщині судитимуть чоловіка за зухвале пограбування АЗС
00:30  23 жовтня
Викликали швидку: співачка Lida Lee потрапила в жорстку ДТП на зйомках
UA | RU
UA | RU
23 жовтня 2025, 13:35

На окупованому Запоріжжі дітей змушують співати гімн РФ

23 жовтня 2025, 13:35
Читайте также на русском языке
Скриншот: t.me/sprotyv_official
Читайте также
на русском языке

На окупованих територіях росіяни продовжують тиснути на дітей. Тепер у школах учнів змушують співати російський гімн

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

В тимчасово окупованих Мелітополі, Енергодарі та навколишніх селах школярів примушують починати тиждень із виконання гімну РФ. За словами представників руху спротиву "Жовта стрічка", це відбувається в так званих "кадетських класах" на окупованій території Запорізької області.

"Діти жаліються, що представник адміністрації (директор чи зауч) майже завжди контролює, щоб усі дійсно співали, а не просто стояли", – зазначили активісти.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на окупованих територіях росіяни посилили перевірки та обшуки. Зокрема, тиснуть на місцевих жителів за донати ЗСУ або критичні дописи в соцмережах.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
окупанти окупація діти Запорізька область
На окупованому Запоріжжі росіяни почали продавати землі місцевих жителів
21 жовтня 2025, 15:28
"Режим впав у тотальну фобію": на окупованих територіях на Запоріжжі та Донеччини посилились перевірки та арешти
17 жовтня 2025, 17:37
Всі новини »
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
Фронтмен "Бумбоксу" пояснив, чому не відмовиться від російськомовних пісень
23 жовтня 2025, 14:48
Напав на працівника СІЗО: ексголові Комісії з азартних ігор повідомили про підозру
23 жовтня 2025, 14:24
На Закарпатті прикордонники викрили контрабанду алкоголю і цигарок на понад 2 млн грн
23 жовтня 2025, 14:15
15 ударів та переломи ребер через ревнощі: на Харківщині чоловік під час застілля жорстоко побив товариша
23 жовтня 2025, 13:55
Київ готується до найважчого опалювального сезону за час війни – Кличко
23 жовтня 2025, 13:48
Правоохоронці викрили трьох жителів Одещини в оборудках із вогнепальною зброєю та боєприпасами
23 жовтня 2025, 13:33
У Краматорську російський дрон забрав життя журналістки та оператора
23 жовтня 2025, 12:37
ДТП на Київщині: зіткнулись іномарки, є постраждалий
23 жовтня 2025, 12:35
Зеленський про нові санкції: маємо бити по "тіньовому флоту" РФ
23 жовтня 2025, 12:16
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Володимир Фесенко
Остап Дроздов
Всі блоги »