Скриншот: t.me/sprotyv_official

На окупованих територіях росіяни продовжують тиснути на дітей. Тепер у школах учнів змушують співати російський гімн

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

В тимчасово окупованих Мелітополі, Енергодарі та навколишніх селах школярів примушують починати тиждень із виконання гімну РФ. За словами представників руху спротиву "Жовта стрічка", це відбувається в так званих "кадетських класах" на окупованій території Запорізької області.

"Діти жаліються, що представник адміністрації (директор чи зауч) майже завжди контролює, щоб усі дійсно співали, а не просто стояли", – зазначили активісти.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на окупованих територіях росіяни посилили перевірки та обшуки. Зокрема, тиснуть на місцевих жителів за донати ЗСУ або критичні дописи в соцмережах.