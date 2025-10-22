Розкрадання коштів на ремонті укриття в лікарні: на Запоріжжі розпочали розслідування
Правоохоронці викрили причетних до розкрадання понад пів мільйона гривень під час ремонту укриття в лікарні. Тепер вони отримали підозри
Про це повідомляє поліція Запорізької області, передає RegioNews.
За даними слідства, 59-річний директор підрядної організації та 52-річний інженер технічного нагляду підозрюються у заволодінні бюджетними коштами. Йдеться про гроші, які були виділені на капітальний ремонт укриття в одній з лікарень Запоріжжя.
На підставі фальсифікованої документації з бюджету перерахували понад 537 тисяч гривень на рахунок компанії-підрядника. Тепер фігуранти отримали підозри. Розслідування триває.
Нагадаємо, в Києві почали розслідувати розкрадання коштів на закупівлі автомобілей для рятувальників. За даними слідства, за них переплатили близько 11 мільйонів гривень.