Правоохоронці викрили причетних до розкрадання понад пів мільйона гривень під час ремонту укриття в лікарні. Тепер вони отримали підозри

Про це повідомляє поліція Запорізької області, передає RegioNews.

За даними слідства, 59-річний директор підрядної організації та 52-річний інженер технічного нагляду підозрюються у заволодінні бюджетними коштами. Йдеться про гроші, які були виділені на капітальний ремонт укриття в одній з лікарень Запоріжжя.

На підставі фальсифікованої документації з бюджету перерахували понад 537 тисяч гривень на рахунок компанії-підрядника. Тепер фігуранти отримали підозри. Розслідування триває.

Нагадаємо, в Києві почали розслідувати розкрадання коштів на закупівлі автомобілей для рятувальників. За даними слідства, за них переплатили близько 11 мільйонів гривень.