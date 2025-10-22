13:40  22 жовтня
На Закарпатті затримали чоловіка, який погрожував людям гвинтівкою
09:30  22 жовтня
У Green Gray назвали причину смерті Андрія Дизеля Яценка
07:28  22 жовтня
Момент прильоту "Італмаса" у Сумах потрапив на відео
UA | RU
UA | RU
22 жовтня 2025, 20:25

Розкрадання коштів на ремонті укриття в лікарні: на Запоріжжі розпочали розслідування

22 жовтня 2025, 20:25
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці викрили причетних до розкрадання понад пів мільйона гривень під час ремонту укриття в лікарні. Тепер вони отримали підозри

Про це повідомляє поліція Запорізької області, передає RegioNews.

За даними слідства, 59-річний директор підрядної організації та 52-річний інженер технічного нагляду підозрюються у заволодінні бюджетними коштами. Йдеться про гроші, які були виділені на капітальний ремонт укриття в одній з лікарень Запоріжжя.

На підставі фальсифікованої документації з бюджету перерахували понад 537 тисяч гривень на рахунок компанії-підрядника. Тепер фігуранти отримали підозри. Розслідування триває.

Нагадаємо, в Києві почали розслідувати розкрадання коштів на закупівлі автомобілей для рятувальників. За даними слідства, за них переплатили близько 11 мільйонів гривень.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
розкрадання коштів чиновники Запорізька область
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
Старт опалювального сезону в Україні під загрозою: у парламенті попередили про дефіцит газу
22 жовтня 2025, 21:11
Українцям роздаватимуть по 20 тис. грн на зиму: хто отримає допомогу і як
22 жовтня 2025, 21:05
На Дніпропетровщині двоє чоловіків вбили пенсіонера і викрали його заощадження
22 жовтня 2025, 21:04
У Вінниці на території лікарні отруїли собак: деталі вандалізму
22 жовтня 2025, 20:54
На Полтавщині вибухотехніки знищили бойову частину ворожого БпЛА
22 жовтня 2025, 20:45
"Росія нахабніє": дрон влучив у дитсадок у Харкові, загинув комунальник, 10 поранених - відео прильоту
22 жовтня 2025, 20:24
Ексначальник ДСНС Харківщини врятував дітей із дитсадка після удару дронами
22 жовтня 2025, 20:17
Стріляв у поліцейського: на Полтавщині чоловіка затримали за замах на вбивство правоохоронця
22 жовтня 2025, 19:55
У Львові "нарко-бізнесмени" виростили канабісу на понад 3 мільйони
22 жовтня 2025, 19:46
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Всі блоги »