19:59  21 октября
В Украину идет резкое потепление, уже завтра ожидается до +16
18:15  21 октября
Житель Полтавы "заминировал" Верховную Раду: что решил суд
17:22  21 октября
В Киеве больше всего штрафуют "уклонистов"
UA | RU
UA | RU
21 октября 2025, 21:12

В Запорожье 13-летний парень получил ранения после взрыва патрона

21 октября 2025, 21:12
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция Украины
Читайте також
українською мовою

Подросток получил ранения после взрыва опасного предмета на окраине села

Об этом сообщает пресс-служба полиции Запорожской области, передает RegioNews.

В селе Новоалександровка в Запорожье 20 октября произошел инцидент с участием 13-летнего подростка. Парень получил ранения в результате взрыва реактивного осветительного патрона. Ребенка срочно госпитализировали в областную детскую больницу.

По информации Нацполиции, около 16:00 школьник нашел опасный предмет на окраине села. При попытке его разобрать патрон сдетонировал, причинив травмы. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и взрывотехники, которые осмотрели территорию и зафиксировали обстоятельства происшествия.

Сведения об инциденте внесены в Единый реестр досудебных расследований. Правовая квалификация – ч. 2 ст. 15 и п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с примечанием "несчастный случай". Расследование продолжается, представители правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства взрыва.

Ранее сообщалось, на Харьковщине взрыв боеприпаса травмировал подростка. Выясняется, как именно парень 2009 года рождения наткнулся на опасный предмет.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Запорожская область взрыв патрон ранение подросток дети
На ж/д ветке Псков – Санкт-Петербург произошел взрыв, пострадал грузовой поезд
21 октября 2025, 19:54
На Запорожском направлении фиксируют продвижение окупантов – DeepState
21 октября 2025, 07:19
Российские КАБы атаковали Харьков: под удар попали два района
21 октября 2025, 07:06
Все новости »
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
В Черниговской области дроны атаковали город: 4 погибших, 10 раненых, среди них – 10-летний ребенок
21 октября 2025, 21:28
Одесситка нашла мертвую мышь в упаковке кефира после двух дней потребления
21 октября 2025, 21:21
В Украине резко возросла выручка изготовителей ювелирных изделий
21 октября 2025, 21:09
В Харьковской области в ДТП погибла 35-летняя женщина, пострадали трое, среди них 7-летний ребенок
21 октября 2025, 20:59
На Прикарпатье нетрезвый учитель устроил смертельное ДТП
21 октября 2025, 20:55
Харьков бьет рекорды штрафов ТЦК: более 3,3 тыс. производств
21 октября 2025, 20:47
"Я остановил 8 военных конфликтов - и 9 приближается", - Дональд Трамп
21 октября 2025, 20:29
В Украине вырос средний размер выплат пострадавшим в ДТП
21 октября 2025, 20:24
В Украину идет резкое потепление, уже завтра ожидается до +16
21 октября 2025, 19:59
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Все публикации »
Владимир Фесенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Все блоги »