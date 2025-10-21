Фото: Национальная полиция Украины

Подросток получил ранения после взрыва опасного предмета на окраине села

Об этом сообщает пресс-служба полиции Запорожской области, передает RegioNews.

В селе Новоалександровка в Запорожье 20 октября произошел инцидент с участием 13-летнего подростка. Парень получил ранения в результате взрыва реактивного осветительного патрона. Ребенка срочно госпитализировали в областную детскую больницу.

По информации Нацполиции, около 16:00 школьник нашел опасный предмет на окраине села. При попытке его разобрать патрон сдетонировал, причинив травмы. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и взрывотехники, которые осмотрели территорию и зафиксировали обстоятельства происшествия.

Сведения об инциденте внесены в Единый реестр досудебных расследований. Правовая квалификация – ч. 2 ст. 15 и п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с примечанием "несчастный случай". Расследование продолжается, представители правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства взрыва.

Ранее сообщалось, на Харьковщине взрыв боеприпаса травмировал подростка. Выясняется, как именно парень 2009 года рождения наткнулся на опасный предмет.