Фото: Національна поліція України

Підліток отримав поранення після вибуху небезпечного предмета на околиці села

Про це повідомляє пресслужба поліції Запорізької області, передає RegioNews.

У селі Новоолександрівка на Запоріжжі 20 жовтня стався інцидент за участю 13-річного підлітка. Хлопець отримав поранення внаслідок вибуху реактивного освітлювального патрона. Дитину терміново госпіталізували до обласної дитячої лікарні.

За інформацією Нацполіції, близько 16:00 школяр знайшов небезпечний предмет на околиці села. Під час спроби його розібрати патрон здетонував, спричинивши травми. На місце події виїхала слідчо-оперативна група та вибухотехніки, які оглянули територію та зафіксували обставини події.

Відомості про інцидент внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Правова кваліфікація – ч. 2 ст. 15 та п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України із приміткою "нещасний випадок". Розслідування триває, правоохоронці встановлюють усі обставини вибуху.

Раніше повідомлялося, на Харківщині вибух боєприпаса травмував підлітка. Наразі з’ясовується, як саме хлопець 2009 року народження натрапив на небезпечний предмет.