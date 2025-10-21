Фото: иллюстративное

В ночь на 21 октября на важном железнодорожном участке Псков – Санкт-Петербург произошел взрыв, приведший к временной блокировке движения и возгоранию грузового поезда

Об этом источники Главного управления разведки сообщили изданию hromadske, передает RegioNews.

В ночь на 21 октября на железной дороге Псков – Санкт-Петербург, которая используется для перевозок военных грузов российской армии, произошел подрыв.

По данным украинской разведки, взрыв вызвал частичное возгорание подвижного состава грузового поезда. На место происшествия оперативно прибыли специальные службы России, работающие над ликвидацией последствий.

Источники ГУР добавили, что из-за подрыва движение по железнодорожным путям временно остановлено. Это негативно повлияет на логистику и поставку российской армии, усложнив транспортировку военных грузов в регионе.

Стоит напомнить, что подобная атака уже происходила в сентябре: на перегоне Строганово – Мшинска с рельсов сошел локомотив, а 15 топливных цистерн с горючим были уничтожены, что свидетельствует о регулярных проблемах в логистических цепях русской армии в этом направлении.

