Россияне замучили в плену мэра города в Запорожской области

иллюстративное фото: из открытых источников

Как передает RegioNews, об этом сообщил Офис генерального прокурора в ответ на запрос LIGA.net.

"Смерть наступила от закрытой тупой травмы туловища с множественными переломами ребер, повреждением легких и листьев плевры", – говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, мэр Днепрорудного скончался 7 сентября 2024 года в следственном изоляторе №3 города Кизел Пермского края РФ.

Ранее мы сообщали о том, что скончался городской голова Днепрорудного, которого в 2022 году похитили россияне. Евгений Сергеевич был настоящим патриотом, поэтому во время оккупации не покинул свой город и людей.