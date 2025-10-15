Россияне замучили в плену мэра города в Запорожской области
Мэра Днепрорудного Матвеева замучена в плену
Как передает RegioNews, об этом сообщил Офис генерального прокурора в ответ на запрос LIGA.net.
"Смерть наступила от закрытой тупой травмы туловища с множественными переломами ребер, повреждением легких и листьев плевры", – говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, мэр Днепрорудного скончался 7 сентября 2024 года в следственном изоляторе №3 города Кизел Пермского края РФ.
Ранее мы сообщали о том, что скончался городской голова Днепрорудного, которого в 2022 году похитили россияне. Евгений Сергеевич был настоящим патриотом, поэтому во время оккупации не покинул свой город и людей.
